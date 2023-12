https://sputniknews.lat/20231214/china-insta-a-canada-a-dejar-de-alentar-la-confrontacion-en-el-mar-de-china-meridional-1146551958.html

China insta a Canadá a dejar de alentar la confrontación en el mar de China Meridional

PEKÍN (Sputnik) — La Embajada china en Canadá llamó al Gobierno de este país a parar sus intentos de generar tensión en el mar de China Meridional. 14.12.2023, Sputnik Mundo

La entidad china expresó su firme repudio a las acusaciones infundadas vertidas por el Ministerio de Exteriores canadiense en una reciente declaración. China, enfatizó la Embajada, tiene derecho legítimo a defender sus intereses en el arrecife de Ayungin (conocido también como Second Thomas Shoal) y en las islas Huangyan (arrecife de Scarborough). El mar de China Meridional, recalcó, es la casa común para los países de la región y no debería convertirse en un "coto de caza" para países como Canadá y Estados Unidos, que solo persiguen intereses geopolíticos. Desde hace décadas, China mantiene un contencioso territorial con varios países de la región de Asia-Pacífico por las islas en el mar de China Meridional. En la zona se descubrieron importantes reservas de hidrocarburos, especialmente en las islas Xisha (Paracelso), Nansha (Spratly) y Huangyan. En la disputa territorial están involucrados en mayor o menor medida Vietnam, Brunéi, Malasia y Filipinas. En julio de 2016, la Corte Permanente de Arbitraje, organismo internacional poco conocido y no vinculado a la ONU, a la que había acudido Filipinas, estableció que los elementos en disputa del archipiélago Spratly no eran islas como tal y por lo tanto no generaban una zona económica exclusiva. China no reconoce a este tribunal que sesiona en los Países Bajos y declaró nulo el fallo de la instancia.

