Lo que está ocurriendo con la economía rusa es "un milagro económico", declaró a Sputnik el CEO y fundador de IberAtlantic Global Corporation, Pedro Mouriño... 14.12.2023, Sputnik Mundo

En su discurso, Vladímir Putin resaltó la situación económica de Rusia. Aclaró, en particular, que el crecimiento del PIB nacional se situará en 3,5% este año, la producción industrial está creciendo en un 3,6%, la industria manufacturera en un 7,5%, los salarios reales en Rusia crecerán en torno al 8%, mientras que la tasa de desempleo es ya del 2,9%, "algo nunca visto". En sus palabras, la economía rusa no solo es capaz de resistir ante todo tipo de restricciones occidentales, sino también de desarrollarse. En este contexto, Pedro Mouriño tildó lo que está pasando de "un milagro económico".Explicó, que lo califico así porque los primeros vaticinios macroeconómicos al comienzo de la operación militar especial, con la imposición de las mayores sanciones por los países occidentales, Estados Unidos y los países occidentales contra Rusia, pronosticaban por todos los organismos internacionales "una destrucción de la economía rusa, una caída del PIB [Producto Interior Bruto] de doble dígito y una parálisis económica brutal por parte de la economía del país euroasiático". "Y ha ocurrido todo lo contrario. Además, estos datos que ha reflejado el presidente no solamente son datos ya confrontados por las estadísticas oficiales de los organismos rusos, sino que incluso a nivel internacional, determinados organismos como el Banco Mundial, el FMI, están también en una línea parecida a estas previsiones económicas para el año 2023 y pronósticos también muy halagüeños para el año 2024", agregó Mouriño.Por lo tanto, el experto destacó que se puede calificarlo de "milagro económico" y que hay que subrayar dos grandes vectores:"Por un lado, la resistencia que ha tenido la economía rusa a las sanciones internacionales, algo que califico casi de milagroso. Por otra parte, refrenda también la línea del mandatario del país, es decir, que (...) Rusia, en buena parte, está consiguiendo ser soberana económicamente, abasteciéndose su propia producción y sustituyendo a las exportaciones y a las sanciones internacionales", enumeró.Añadió que, por otra parte, un concepto que también "se está hablando cada vez más del sur global, que en Rusia ya se califica como la mayoría global, y que significa este realineamiento o un estrechamiento económico, especialmente con los países emergentes, los BRICS y todos aquellos países que no quieren imponer sanciones o poner impedimentos a la relación económica con Moscú, y que cada día tienen más porcentaje en el PIB a nivel mundial". Mouriño concluyó que se ve el peso de este realineamiento con estas economías como "uno de los éxitos del milagro económico ruso".

