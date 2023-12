No es el imperialismo, sino la actitud de EEUU que "actúa como la única superpotencia"

https://sputniknews.lat/20231214/no-es-el-imperialismo-sino-la-actitud-de-eeuu-que-actua-como-la-unica-superpotencia-1146558381.html

El imperialismo de EEUU no es nada nuevo, pero sí lo es la actitud del país de actuar como la única superpotencia, afirmó a Sputnik el investigador asociado... 14.12.2023, Sputnik Mundo

"No veo ningún cambio en la política exterior de la Administración Biden y es una lástima, puesto que el presidente Putin demostró su voluntad de restablecer las relaciones", declaró a Sputnik Dr. Marco Marsili, que ocupa cargos de investigación en importantes instituciones civiles y militares de Portugal, el Reino Unido e Italia.El imperialismo estadounidense "no tiene nada de nuevo, es simplemente la posición de un país que actúa como la única superpotencia". En su opinión, el mandatario estadounidense, Joe Biden, asume que Washington es capaz de crear y resolver los problemas globales por sí solo.Poco antes, el mandatario ruso subrayó que por ahora no se cumplen las condiciones fundamentales para construir relaciones con EEUU. "Todavía no existen tales condiciones, pero estamos preparados para ello", afirmó Putin durante su conferencia de prensa anual.

