Putin: lo más probable es que EEUU haya realizado el sabotaje al gasoducto Nord Stream

"El hecho de que Europa no reciba suficiente [gas] es su problema. Por extraño que parezca, han intentado echarnos la culpa a nosotros, de que no estamos vendiendo algo. Esto es una completa tontería, porque nosotros no cerramos el gasoducto Yamal-Europa en Polonia, no cerramos la segunda rama del gasoducto a través de Ucrania, lo hizo Ucrania", enfatizó.