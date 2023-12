https://sputniknews.lat/20231215/america-latina-eeuu-pierde-mas-espacio-y-capacidad-de-injerencia--1146623483.html

América Latina: "EEUU pierde más espacio y capacidad de injerencia"

América Latina: "EEUU pierde más espacio y capacidad de injerencia"

En 2023, la evolución de las relaciones diplomáticas de Venezuela y las perspectivas de Guatemala, una vez que asuma en enero el mandatario electo Bernardo... 15.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-15T22:05+0000

2023-12-15T22:05+0000

2023-12-15T22:05+0000

telescopio

venezuela

gobierno de venezuela

relaciones internacionales

relaciones comerciales

relaciones económicas

misión diplomática

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/0f/1146623662_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_e7d79790a433de20e6bf47dbbc740980.jpg

América Latina: "EEUU pierde más espacio y capacidad de injerencia" América Latina: "EEUU pierde más espacio y capacidad de injerencia"

Uno de los hechos más destacados en las relaciones diplomáticas de América Latina este año fue el restablecimiento de lazos de Venezuela con Brasil en mayo y con Paraguay en noviembre.En agosto de 2022, el Gobierno de Nicolás Maduro había recuperado las relaciones diplomáticas con Colombia, tras la llegada al poder en ese país de Gustavo Petro."Venezuela asume que su orientación geoestratégica debe afianzarse en el mundo emergente y salir cada vez más del sistema del mundo occidental", dijo a Telescopio el analista político venezolano Franco Vielma, del grupo de investigación y análisis del portal Misión Verdad.En el caso de Paraguay, los vínculos diplomáticos y consulares estaban suspendidos desde enero de 2019. Ese año, el Gobierno de Mario Abdo Benítez reconoció al diputado opositor Juan Guaidó como presidente designado de la nación caribeña.Otro de los temas que suscitó la atención en el continente fue el proceso electoral en Guatemala, que culminó en agosto con la victoria en segunda vuelta del sociólogo progresista Bernardo Arévalo (Movimiento Semilla).El mandatario electo asumirá la presidencia el próximo 14 de enero con un Congreso sin mayoría y fragmentado."El dinero moverá el péndulo del apoyo o no a Arévalo de la misma oligarquía. Y en la medida que haga cambios profundos se van a molestar más. Y si no los hace, no tendrá el apoyo popular por parte de los actores sociales. Será difícil el asunto", dijo a Telescopio el antropólogo Itzamná Ollantay, teólogo y analista político guatemalteco.Arévalo, nacido en Uruguay, venció a la candidata Sandra Torres de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con el 58% de los votos, frente al 37,2% de la exprimera dama.Su victoria, bajo la premisa de luchar contra la corrupción, abre un nuevo escenario en el país centroamericano, marcado por altos niveles de judicialización.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes a las 18 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica.

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, gobierno de venezuela, relaciones internacionales, relaciones comerciales, relaciones económicas, misión diplomática, аудио