Serbia acusa que Occidente la presiona para sancionar a Rusia a cambio de renunciar a Kosovo

"¿Nos ayudaría eso [las sanciones contra Rusia] a mantener Kosovo? No. Nos elogiarían durante unos 15 días y luego dirían que están listos para llevar a Serbia [a la Unión Europea], con sólo una pequeña cosa por resolver: renunciar a Kosovo y estar de acuerdo con su admisión en la ONU", aseguró el mandatario serbio.

"No tienen ni idea de lo que parece. No es una cuestión de relaciones personales... Pero entonces tu país no consigue esto y aquello, y aquello también. Ya nos enfrentamos a esto en varios niveles relacionados con la situación en Kosovo", explicó.