Revelan causa de muerte de Matthew Perry, actor de 'Friends'

WASHUINGTON (Sputnik) — Matthew Perry, protagonista de la serie de televisión 'Friends', murió el pasado 28 de octubre por accidente debido a "efectos agudos... 16.12.2023, Sputnik Mundo

El ahogamiento, la enfermedad arterial coronaria y los efectos de la buprenorfina para tratar el trastorno por consumo de opiáceos figuran como factores que contribuyeron a la muerte de Perry, según el comunicado.Matthew Perry fue declarado muerto el 28 de octubre por la tarde tras ser encontrado en una bañera de hidromasaje en su casa de Los Ángeles, California. La policía no descubrió ninguna droga en el lugar de los hechos y más tarde declaró que no se trataba de ningún delito.De acuerdo con un informe del Departamento de Justicia de EEUU, la ketamina es un anestésico del que se abusa por sus propiedades alucinogénicas y su principal uso legítimo es como anestésico veterinario.En agosto, el New York Times informó de que Elon Musk consumía esta droga y que su consumo había aumentado en los últimos años.El consumo recreativo de ketamina y la disponibilidad de esta droga han aumentado en los últimos años, pero sigue siendo una droga poco común consumida por menos del 1% de la población estadounidense, según un estudio publicado en la revista American Journal of Public Health en 2021.De acuerdo con la Universidad de Nueva York, la ketamina se ha utilizado durante mucho tiempo como anestésico en entornos veterinarios y de atención médica. En 2019, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el uso de una versión en aerosol nasal del medicamento como una opción de acción rápida para la depresión resistente al tratamiento.

