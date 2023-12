https://sputniknews.lat/20231217/aumenta-en-12-el-numero-de-personas-sin-hogar-en-eeuu-1146648389.html

Aumenta en 12% el número de personas sin hogar en EEUU | Video

Aumenta en 12% el número de personas sin hogar en EEUU | Video

Aproximadamente 653.100 personas —o unas 20 de cada 10.000 personas en Estados Unidos— se encontraron sin hogar durante 2023, de acuerdo con el reporte anual... 17.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-17T03:05+0000

2023-12-17T03:05+0000

2023-12-17T03:18+0000

internacional

sociedad

eeuu

pobreza

derecho a la vivienda

precio de la vivienda

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/11/1146650540_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_4412379aed051feb4d0774fde150ab23.jpg

Según este informe, el 60% de estas personas sin hogar se encontraban viviendo en refugios de emergencia, en una vivienda "de transición", o en albergues, mientras 40% se encontraban sin techo, en las calles o en lugares no habitables.Conforme al reporte, entre 2022 y 2023, el número de personas sin hogar aumentó un 12%, es decir, unas 70.650 personas más. Se trata del número más alto de personas reportadas sin hogar desde que se empezó a informar sobre este fenómeno en 2007.De acuerdo con el documento, el número de personas sin hogar en familias con niños aumentó un 16%, mientras que el mayor aumento numérico de personas sin hogar se produjo entre las personas que se identifican como hispanos o latinos, con un aumento de 28% o 39.106 personas entre 2022 y 2023.

https://sputniknews.lat/20200804/millones-de-personas-en-eeuu-pueden-perder-su-hogar-1092303037.html

eeuu

2023

Noticias

es_ES

Aumento el número de personas sin hogar en EEUU

People walk and look at their phones while a homeless person sits on the pavement in a street of Broadway area in the Manhattan borough of New York on December 11, 2023. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

2023-12-17T03:05+0000

true

PT1M21S