China señala que intentos de la OTAN de avanzar hacia Asia-Pacífico "solo traerán confrontación"

"Las dos partes defienden siempre el principio de no alianza, no confrontación y no ataque a terceros, e impulsan las relaciones bilaterales y la cooperación en diversos campos sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuo, aportando beneficios tangibles a los dos pueblos y desempeñando un papel positivo en el avance del desarrollo común global", afirmó la portavoz.