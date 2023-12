https://sputniknews.lat/20231217/no-habra-mas-entregas-de-armas-a-kiev-bajo-el-nuevo-gobierno-de-los-paises-bajos--1146603796.html

"No habrá más entregas de armas a Kiev" bajo el nuevo Gobierno de los Países Bajos

"No habrá más entregas de armas a Kiev" bajo el nuevo Gobierno de los Países Bajos

El nuevo Gobierno de los Países Bajos no enviará más armas a Ucrania, señaló a Sputnik el periodista neerlandés y analista político Ab Gitelink. Sin embargo... 17.12.2023, Sputnik Mundo

El líder del ultraderechista Partido de la Libertad (PVV), ganador de las elecciones parlamentarias neerlandesas, Geert Wilders, en su primera entrevista tras su victoria, reiteró su oposición al suministro de armas a Ucrania."Hubo un debate en el Parlamento neerlandés sobre nueva ayuda a Ucrania. [Geert] Wilders habló de la necesidad de recortarla. [El primer ministro Mark] Rutte se enfadó tanto que afirmó que no iría a Bruselas con un mensaje así, y que si le obligaban, disolvería todo el Gobierno. Oír esto fue sorprendente. Rutte está tan apegado a esta guerra que parece que trabaja para Ucrania y no para los Países Bajos", señaló a Sputnik al respecto Ab Gitelink.En su opinión, el nuevo Gobierno neerlandés dejará de enviar más armas a Ucrania."Seguiremos ayudando a Ucrania, pero de otra manera, no con armas. Los nuevos partidos mayoritarios en el Parlamento ni siquiera han planteado la cuestión de nuevos fondos para armas. Y el hecho de que Rutte esté furioso significa que se da cuenta de que eso es exactamente lo que ocurrirá: no habrá entregas de armas a Kiev", opina el experto.El 22 de noviembre se celebraron elecciones parlamentarias anticipadas en los Países Bajos, donde participaron 26 partidos políticos. La participación electoral fue del 77,7%. El Partido de la Libertad (PVV), de extrema derecha, liderado por Geert Wilders, que se opuso a las sanciones antirrusas y al suministro de armas a Ucrania, ganó las elecciones. Su partido se convirtió en el más numeroso de la Cámara de Representantes, con 37 de los 150 escaños.

