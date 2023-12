https://sputniknews.lat/20231218/amlo-afirma-que-asesinato-de-jovenes-en-el-estado-mexicano-de-guanajuato-es-un-crimen-atroz-1146685251.html

AMLO afirma que asesinato de jóvenes en el estado mexicano de Guanajuato es un "crimen atroz"

El asesinato de una docena de jóvenes en Salvatierra, municipio del estado de Guanajuato, en el centro de México, es un crimen atroz, afirmó el presidente de... 18.12.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el mandatario mexicano, entre las líneas de investigación que se siguen para aclarar el multihomicidio está el consumo de drogas. No obstante, aclaró que aún no puede dar más información al respecto."Guanajuato requiere de un trato especial, lo hemos venido diciendo. Ya son varios casos así y es un problema, yo considero, estructural, de fondo, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias, factores. Y no es en todo el estado, sino esa franja con más consumo de droga en el país. ¿Cómo creció? Habría que analizarlo, al igual que cómo se fue creando este comercio de droga, cómo se permitió tanto tiempo la operación de grupos del crimen organizado", entre otros asuntos relacionados con la violencia en la entidad, acotó.Según los medios locales, un comando armado irrumpió en la madrugada del 17 de diciembre en una posada del municipio de Salvatierra, donde se encontraban varios jóvenes de 17 a 30 años. Diez personas murieron en el lugar y dos más perdieron la vida mientras recibían atención médica, otras 12 personas sufrieron heridas y fueron trasladadas a diferentes hospitales del municipio.Guanajuato, estado que conforma el Bajío mexicano, está en la mira de las autoridades por casos similares. Prueba de ello es que, por quinto año consecutivo, ostenta el primer lugar en las estadísticas de homicidios dolosos del país latinoamericano, con 4.256 registrados en 2022.Además del multihomicidio de este fin de semana, el 3 de diciembre seis jóvenes estudiantes fueron asesinados en Celaya, Guanajuato, esto después de realizar un viaje a Querétaro, entidad vecina a este territorio.De acuerdo con medios locales, cinco de los jóvenes eran estudiantes de medicina de la Universidad Latina de México. Esto generó movilizaciones por parte del alumnado de la institución en Celaya, quienes exigieron justicia por sus compañeros.A mediados de agosto, la desaparición forzada de cinco jóvenes de entre 19 y 22 años de edad en el municipio de Lagos de Moreno, en el vecino estado de Jalisco (occidente), conmocionó al país en donde las cifras de desaparición forzada parecen no ceder.A esto se sumó el secuestro de siete adolescentes en Zacatecas, entidad en el centro de México, ocurrido en septiembre de este año. Solo uno de los jóvenes fue localizado con vida.

