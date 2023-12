https://sputniknews.lat/20231218/el-conflicto-entre-israel-y-hamas-podria-crear-una-nueva-crisis-economica-mundial--1146692858.html

El conflicto entre Israel y Hamás podría crear una nueva crisis económica mundial

El conflicto entre Israel y Hamás podría crear una nueva crisis económica mundial

Ataques contra buques comerciales realizados por los militantes hutíes en apoyo a Gaza están comenzando a generar una nueva crisis que podría tener alcances... 18.12.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el diario británico The Economist, desde el 15 de diciembre cuatro de las cinco mayores compañías de portacontenedores del mundo, CMA CGM, Hapag-Lloyd, Maersk y MSC, han interrumpido o suspendido sus servicios en el mar Rojo, que es la ruta por la que pasa el tráfico procedente del Canal de Suez, ante los ataques de los militantes hutíes a embarcaciones internacionales.Casi desde el inicio de la respuesta de Israel contra el ataque de Hamás del 7 de octubre, los hutíes, con base en Yemen, apoyados por Irán y provistos de armas sofisticadas, iniciaron ataques contra los flujos marítimos mundiales en apoyo a la Franja de Gaza que ha sido devastada por el Ejército de Israel.Los hostilidades hutíes llevan semanas produciéndose, pero se han intensificado en las últimas semanas, mediante ataques con drones y lanzamientos de misiles balísticos contra buques comerciales que pasan por Bab al-Mandab, un estrecho entre África y la península arábiga por el que navegan barcos comerciales.Por el lado económico, esta naciente crisis podría elevar los costes del comercio internacional, ya que el transporte marítimo que ya no pasaría por el Canal de Suez se desviaría por África, lo que generaría tiempos de traslado mayores a los actuales, además de que las primas de los seguros se dispararían.Desde el ámbito militar, se prevé que si los ataques de los rebeldes continúan afectando al comercio internacional, Estados Unidos y sus aliados podrían atacar a los hutíes con el fin de restablecer el libre paso. De hecho, Washington y sus aliados están intensificando su actividad naval en Oriente Próximo.Una fuerza multinacional dirigida por la Marina estadounidense ya está operando frente a la costa yemení para tratar de disuadir a los hutíes de abordar buques por la fuerza y disparar misiles, pero no ha tenido éxito del todo, pues el grupo rebelde de origen yemení ha demostrado que unos pocos drones y misiles siempre pueden pasar.Este 18 de diciembre, el titular del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció una operación multinacional para "defender el mar Rojo". "La reciente escalada de temerarios ataques hutíes originados en Yemen amenaza la libre circulación del comercio, pone en peligro a navegantes inocentes y viola el derecho internacional", declaró el mando a través de un comunicado.La maniobra reúne a varios países, entre ellos el Reino Unido, Baréin, Canadá, Francia, Italia, Noruega, los Países Bajos, Seychelles y España, y el objetivo, sostuvo el Pentágono, es "garantizar la libertad de navegación de todos los países y reforzar la seguridad y la prosperidad regionales".

