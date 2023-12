https://sputniknews.lat/20231218/gobierno-argentino-anuncia-que-quitara-subsidios-sociales-a-quien-corte-calles-1146691816.html

El Gobierno argentino anuncia que retirará los subsidios sociales a quienes cierren las calles

El Gobierno argentino anuncia que retirará los subsidios sociales a quienes cierren las calles

BUENOS AIRES (Sputnik) — La ministra argentina de Capital Humano, Sandra Pettovello, advirtió que quitará las ayudas económicas a aquellas personas... 18.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-18T20:51+0000

2023-12-18T20:51+0000

2023-12-18T21:35+0000

américa latina

política

argentina

javier milei

gobierno de argentina

protestas

subsidios

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/1b/1130919595_3:415:2642:1899_1920x0_80_0_0_f74eb5896c919ec1e66a90fd5aa74a35.jpg

"Para los próximos días organizaciones piqueteras han convocado a una marcha de protesta. Queremos manifestar que, si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a sus trabajos. Por eso informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano", afirmó Pettovello en un video. Y añadió: "Para ser bien claros: los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra". El 13 de diciembre, la ministra de Seguridad y excandidata presidencial, Patricia Bullrich, anunció el comienzo de un nuevo protocolo antipiquetero para desalentar los cortes de la vía pública. En rueda de prensa, advirtió que las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal "van a intervenir frente a cortes, bloqueos, sean parciales o totales". El derecho a la protesta está contemplado en la constitución argentina como forma de libertad de expresión (artículos 14 y 32) y en varios tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Denuncias En el anuncio de este 18 de diciembre, Pettovello también adelantó que su cartera auditará a todas las organizaciones que entreguen planes sociales eliminando la intermediación. Asimismo, instó a los beneficiarios de planes sociales a denunciar al número telefónico 138 en caso de que algún dirigente corte un plan por no asistir a una marcha. También recordó que la Administración de Milei acaba de anunciar la duplicación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el aumento en un 50% de la Tarjeta Alimentar. "Estamos trabajando para que todos los ciudadanos puedan recuperar el trabajo, la autonomía y, por ende, la libertad", agregó. La AUH, una ayuda económica mensual que se entrega por cada hijo menor de 18 años o con discapacidad, en ese caso sin límite de edad, tiene cerca de 4,4 millones de beneficiarios, distribuidos en 2,5 millones de familias que a partir de enero comenzarán a percibir por mes 41.322 pesos (poco más de 51 dólares) por cada hijo. La tarjeta Alimentar, destinada entre otros a beneficiarios de la AUH, es una política de subsidio diseñada por el Gobierno anterior que busca garantizar el acceso a la canasta básica y que usan poco más de 3,3 millones de personas.

https://sputniknews.lat/20231215/abuelas-de-plaza-de-mayo-en-alerta-por-protocolo-antipiquetes-del-gobierno-de-argentina-1146615468.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, argentina, javier milei, gobierno de argentina, protestas, subsidios