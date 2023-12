https://sputniknews.lat/20231218/la-accion-militar-de-eeuu-contra-los-huties-podria-ampliar-el-conflicto-en-yemen-1146693436.html

La acción militar de EEUU contra los hutíes podría "ampliar el conflicto" en Yemen

El movimiento Ansar Allah en Yemen, comúnmente conocido como los hutíes, ha comenzado a atacar buques de carga que pasan por el golfo de Adén y que se dirigen a Israel o están vinculados con empresas israelíes.Su medida se produce mientras el Ejército israelí continúa arrasando la Franja de Gaza bajo la afirmación de que buscan eliminar a Hamás, una operación con la que han asesinado a más de 19.000 civiles palestinos.Los hutíes han advertido que sólo detendrán sus ataques cuando Israel ponga fin a su operación militar, con lo que vinculan sus ataques marítimos con la campaña israelí en la Franja de Gaza.Aunque el Ejército estadounidense parece preparado y dispuesto a enfrentarse a los hutíes, la política del país angloparlante hacia Ansar Allah y Yemen no está del todo clara, explicó el presidente fundador de Al-Saif Consulting, Bader Al-Saif, también profesor asistente en la Universidad de Kuwait.El experto señaló que la guerra en Yemen entre los hutíes y el Gobierno del país árabe, respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudita, "en realidad comenzó durante la administración Obama", quien en ese momento "apoyaba el frente saudita"."Y luego vino la Administración Trump con una designación terrorista FTO para los hutíes. Y luego vino la Administración Biden, que eliminó esa designación. Por eso es un poco confuso cuál es la postura de Estados Unidos sobre este tema", explicó. Tras haber sugerido que es poco probable que una misión naval encabezada por Estados Unidos resuelva el problema en cuestión, Al-Saif argumentó que Washington necesita "perseguir a los actores violentos no estatales y ser claros acerca de sus intenciones".Al-Saif advirtió también que si Estados Unidos intensifica su lucha contra los hutíes ahora, "eso conducirá a otra ola de expansión de la guerra" en Yemen y "ni Estados Unidos, ni los hutíes, ni los saudíes realmente quieren eso"."Así que cada uno se ocupa de su propio territorio y trata de adoptar un enfoque de ojo por ojo, uno por uno. Entonces, si algo sucede aquí, algo sucederá allá. Lo hemos visto en varios frentes fuera de Gaza, lo hemos visto en el sur del Líbano, lo hemos visto en ataques a bases estadounidenses en Irak y Siria", apuntó.Al respecto, el profesor de ciencias políticas y relaciones internacionales Hasan Unal, de la Universidad Baskent de Ankara, señaló que el intento de Estados Unidos de generar un "lío" con Yemen "básicamente abriría la caja de Pandora", considerando la probabilidad de que Irán, aliado de los hutíes, se involucre.Según el profesor, queda por ver exactamente "qué forma tomará la acción estadounidense; si países como Turquía participarían o no en una operación de este tipo. Básicamente todo es dudoso".

