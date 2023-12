Nadie pasa desapercibido: el sistema ruso Moskva-1 cierra el cielo de la zona de Kúpiansk | Video

https://sputniknews.lat/20231218/nadie-pasa-desapercibido-el-sistema-ruso-moskva-1-cierra-el-cielo-de-la-zona-de-kupiansk--video-1146659604.html

De acuerdo con el comunicado del organismo militar, el Moskva-1 opera en una amplia gama de ondas y dispone de una visi贸n de 360 grados. Gracias a sus caracter铆sticas avanzadas, puede detectar la radiaci贸n electromagn茅tica de aviones y misiles a cientos de kil贸metros de distancia.Mientras que el Moskva-1 puede localizar y clasificar objetivos conforme a su importancia y grado de peligrosidad, es casi imposible detectar el propio sistema, debido a que su m贸dulo de reconocimiento no emite ninguna onda y es invisible para otros localizadores.Este sistema de guerra radioelectr贸nica ruso funciona eficazmente a temperaturas extremadamente bajas y altas, destaca el organismo militar."En la zona designada, localizamos a un Su-27, sabemos que en esta zona los nuestros no deber铆an estar operando. Enseguida emprendimos acciones, reportamos al puesto de mando y nuestros [militares] derribaron este avi贸n. As铆, salvamos no solo las vidas de nuestros hombres, sino posiblemente tambi茅n de los civiles y los dem谩s", revel贸 un miembro de la tripulaci贸n del Moskva-1.

