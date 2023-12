https://sputniknews.lat/20231219/amlo-descarta-que-el-gobierno-regule-precios-en-venta-de-vacunas-contra-el-covid-19-1146709570.html

AMLO descarta que el Gobierno regule precios en venta de vacunas contra el COVID-19

Los precios de las vacunas contra el COVID-19 que sean vendidas por diversas farmacéuticas en México, no serán regulados por el Estado, aseguró el presidente... 19.12.2023, Sputnik Mundo

"No somos partidarios de que medicamentos para atender a pacientes, para salvar vidas, [sean] limitados, controlados, porque son como los alimentos: son productos estratégicos. No podemos impedir que se introduzcan vacunas para el COVID-19, influenza o cualquier otra enfermedad. El que quiera comprar estos medicamentos en las farmacias, que lo pueda hacer", afirmó en su conferencia de prensa matutina.El mandatario mexicano señaló que, de esta manera, la población ya no depende de las dependencias de salud ni de la simpatía que le genere el Gobierno de turno.La persona interesada "está en libertad [de adquirir la dosis], pero no depende del Estado, o porque le caiga mal el presidente, porque tenga dinero o porque piense que son de más calidad. Somos libres. Lo importante es que hay vacunas para el pueblo, para ricos y pobres", agregó.El 7 de diciembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mexicana dio visto bueno para que las vacunas contra el coronavirus fabricadas por Pfizer y Moderna puedan ser vendidas en farmacias y establecimientos autorizados del país.Con ello, México es la primera nación en América Latina en autorizar de manera simultánea la comercialización de dos dosis de distintas compañías.Mientras tanto, respecto a las dosis gratuitas que la Secretaría de Salud federal aplica a los mexicanos, el 24 de noviembre llegó un cargamento de 592.000 vacunas rusas Sputnik V, que se sumaron a las 600.000 que arribaron al territorio mexicano a mediados del mes pasado.Estas inyecciones son aplicadas a las personas durante la campaña nacional de vacunación contra la influenza y COVID-19, que está actualmente vigente y que concluirá el 31 de marzo de 2024.

