"En África Occidental están ocurriendo asuntos políticos muy graves"

La crisis humanitaria en Sudán y las denuncias de golpe de Estado en Guinea-Bisáu marcaron este año a África con enfrentamientos, desplazamientos forzados y... 19.12.2023, Sputnik Mundo

Sudán sufre la escalada de la violencia. De una población superior a los 45 millones, ocho millones son desplazados internos y casi dos millones de personas se refugiaron en Chad, Egipto y Sudán del Sur.El Ejército y el grupo Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) están en guerra desde el 15 de abril, cuando los paramilitares se rebelaron por desacuerdos sobre su integración en las Fuerzas Armadas, en medio de una fase de transición tras un golpe de Estado urdido por los militares en 2021."Son dos ejércitos en acción, como si fuesen de dos países diferentes. No creo que haya capacidad de negociación porque el odio, la cantidad de víctimas y la destrucción generada es mucha", dijo a Telescopio el analista internacional argentino Guadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.En Telescopio también conversamos con el economista y analista político internacional mexicano Carlos Luján, especializado en África, para abordar la severa crisis política y social en Guinea-Bisáu.A principios de diciembre, el presidente Umaro Sissoco Embaló disolvió el Parlamento luego de denunciar un intento de golpe de Estado.La tensión ha escalado con consecuencias devastadoras para su población, cercana a los dos millones de habitantes.El país sufre desde la década del 2000 de ser un punto de tránsito de cocaína entre América Latina y Europa.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes a las 18 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica.

