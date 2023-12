https://sputniknews.lat/20231219/orban-pone-a-la-ue-patas-para-arriba-y-ucrania-se-queda-sin-dinero-europeo-por-ahora-1146711176.html

Orban pone a la UE patas para arriba y Ucrania se queda sin dinero europeo por ahora

Orban pone a la UE patas para arriba y Ucrania se queda sin dinero europeo por ahora

La apertura de negociaciones para la adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea es lo que han pactado los líderes del bloque comunitario, según el... 19.12.2023, Sputnik Mundo

¿Cantan victoria antes de tiempo?Tal parece que en Europa se han habituado últimamente a vender la piel del oso antes de cazarlo, y el caso de la adhesión de Ucrania al seno de Bruselas, parece ser uno de ellos. Y es que este paso que han dado debe decidirse por unanimidad, algo que no ha ocurrido.Y es que los veintisiete han salvado el bloqueo gracias a que Orban no ha participado en la votación: se ha ausentado de la sala en ese momento ante una decisión que considera "errónea". Esto significa que la resolución se adopta violando la condición de unanimidad que requieren este tipo de decisiones. Claro, las fuentes comunitarias han salido a declarar que "ningún Gobierno comunitario se ha opuesto", pero les faltó aclarar que Hungría no votó.Pero como nunca hay que dar las cosas por sentadas, allí está Orban para hacer carne ese principio. El premier húngaro avisó que más adelante podría vetar la posible entrada de Ucrania en la UE. Lo hizo en una entrevista radial donde afirmó que Bruselas tomó una "mala decisión" cuando resolvió iniciar conversaciones de membresía con el país ucraniano.Según el analista, "todo esto es un proceso que ya estaba en discusión". "Simplemente, lo que hacen es volver a darle notoriedad a una situación que no dice nada, porque realmente estamos hablando de iniciar un proceso de ingreso de Ucrania a la UE. Proceso que ya iniciaron otros [países] y que hace años que están en el proceso y no han ingresado todavía. Y además, eso no tiene posibilidades de concretarse en forma inmediata, es decir, que el impacto de eso sobre la situación de Ucrania en la guerra es nulo", sentencia el Dr. Ciafardini.

