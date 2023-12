https://sputniknews.lat/20231220/la-republica-checa-y-eslovaquia-solicitan-a-la-ue-que-mantenga-el-suministro-de-petroleo-ruso-1146743097.html

La República Checa y Eslovaquia solicitan a la UE que mantenga el suministro de petróleo ruso

La República Checa y Eslovaquia solicitan a la UE que mantenga el suministro de petróleo ruso

La República Checa y Eslovaquia solicitaron a Bruselas la posibilidad de preservar el suministro de petróleo ruso, declaró el presidente de la empresa rusa... 20.12.2023, Sputnik Mundo

Señaló que, al mismo tiempo, la República Checa tiene la oportunidad de recibir pequeños volúmenes de petróleo a través de un oleoducto desde Europa. "Pero, en general, simplemente no pueden existir sin nuestro petróleo", subrayó.De acuerdo con sus datos, para el fin de 2023 serán suministrados 4,2 millones de toneladas de petróleo ruso a la República Checa, lo que equivale a volúmenes del 2022. Mientras tanto, las exportaciones a Eslovaquia y Hungría descenderán un 10% desde los 5,25 millones de toneladas y un 2% desde los 5 millones de toneladas de 2022 respectivamente. Asimismo, informó que esas cifras para 2024 serán más o menos iguales.Tókarev confirmó que Transneft es capaz de suministrar dichos volúmenes, "si no hay problemas por parte de Ucrania". El oleoducto Druzhba consta de dos ramales: uno de ellos conecta a Rusia con Polonia y Alemania por el territorio de Bielorrusia y el otro va a Hungría, Eslovaquia y República Checa cruzando Ucrania. El flujo del petróleo ruso a Polonia a través de Druzhba se interrumpió a finales de febrero de 2023, mientras que no se suministra a Alemania desde principios de año.

