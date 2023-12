https://sputniknews.lat/20231220/las-fuerzas-defensa-de-israel-ya-no-disparan-a-una-persona-que-levanta-las-manos-1146747470.html

Las Fuerzas de Defensa de Israel ya "no disparan a una persona que levanta las manos"

Así lo ha 'confirmado' el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, en una reciente reunión con las tropas de la 99.ª División... 20.12.2023, Sputnik Mundo

El "incidente"Incidente. Con esa palabra calificó Halevi el asesinato, a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), de tres israelíes retenidos por Hamás, a quienes supuestamente los confundieron con combatientes palestinos y les dispararon a pesar de que los hombres no llevaban camisas y uno de ellos ondeaba una bandera blanca improvisada.En tanto, el padre de uno de esos tres rehenes exige el acceso a la documentación sobre lo ocurrido. Avi Shamriz declaró a la emisora Galei Tzahal que la muerte de su hijo Alon y la de los otros rehenes "no fue un error, sino una ejecución, literalmente", informa Haaretz. Asimismo, aseguró que su hijo, veterano de la unidad militar de élite Yahalom, había dejado llamados al socorro en el edificio donde se encontraban retenidos. "Hicieron todo lo correcto: se quitaron la camisa, colgaron una bandera blanca y marcharon a plena luz del día en medio de la calle y gritaron pidiendo ayuda, pero en nuestro Ejército no saben seguir las reglas de combate", denunció Shamriz.El analista internacional Pablo Jofré Leal advierte que este tipo de ejecuciones "es un elemento habitual, crónico, por parte del ejército ocupante israelí, y tiene incluso un nombre, se llama 'La doctrina Aníbal', dado que establece que las fuerzas militares israelíes deben disparar contra el enemigo –milicianos, combatientes, organizaciones–, aunque tengan en el interior de las casas, de los lugares donde estén, prisioneros retenidos israelíes. Es decir, es una doctrina militar establecida por Israel respecto a no permitir que existan secuestros, y si estos existen, llámense detenidos, prisioneros, rehenes, u otros, sean eliminados igual que los milicianos y combatientes palestinos".Volviendo con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, dijo a sus subordinados de la 99.ª División en la Franja de Gaza: "Ven a dos personas, tienen las manos en alto y no llevan camisa, tomen dos segundos. Y quiero decirles algo no menos importante, y si son dos gazatíes con una bandera blanca los que salen a rendirse, ¿les disparamos? Absolutamente no. No les disparamos porque las Fuerzas de Defensa de Israel no disparan a una persona que levanta las manos", pregonó.Jofré Leal sentencia que estas declaraciones son "absolutamente hipócritas".

