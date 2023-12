https://sputniknews.lat/20231220/mexico-en-medio-de-la-guerra-comercial-entre-eeuu-y-china-por-las-fabricas-de-autos-electricos--1146723444.html

México, en medio de la guerra comercial entre EEUU y China por las fábricas de autos eléctricos

Convertirse en uno de los más atractivos lugares de inversión en la actualidad está situando a México en una difícil situación entre las dos potencias... 20.12.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el Financial Times (FT), el Gobierno de Estados Unidos ha expresado su preocupación a su homólogo mexicano por la llegada de inversiones chinas en el país, especialmente ante el posible arribo de tres de los mayores fabricantes chinos de vehículos eléctricos, que estarían planeando poner en marcha fábricas en la nación hispanoparlante.MG, BYD y Chery, conocida en México como Chirey, han estado hablando con funcionarios mexicanos para encontrar emplazamientos este año, según dijeron a FT varias personas con conocimiento de las conversaciones con las firmas chinas.Y es que la venta de vehículos de México hacia Estados Unidos es muy importante para ambos países, puesto que en 2022 el primero se convirtió en el mayor exportador de autos al segundo. De acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de la nación angloparlante, México exportó automóviles por 17.024 millones de dólares a su vecino entre enero y junio de 2022, con lo que desbancó de la titularidad comerical a Japón.Además, Estados Unidos compite hombro a hombro con China por la supremacía en la fabricación de vehículos eléctricos. Así, para tener cierta ventaja en su territorio puso en marcha estrictas restricciones que le permitan excluir de su cadena de suministro los vehículos eléctricos, las baterías y otros componentes y recursos fabricados por empresas chinas, esto mediante la Ley de Reducción de la Inflación.Sin embargo, a Washington le preocupa que los fabricantes de automóviles chinos puedan eludir las medidas instalando sus fábricas en México y comerciando sus productos desde el país vecino.Una fuente familiarizada con las conversaciones dijo a FT que la china MG, propiedad del gigante automovilístico estatal SAIC, planea construir una fábrica de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en suelo mexicano, mientras que BYD está trabajando en una inversión en fábricas por valor de cientos de millones en su primera fase.De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía de México, el comercio con China pasó de 431,2 millones de dólares en 1993 a 81.579 millones de dólares en 2020, con un volumen de importaciones del país asiático de 73.609 millones.

