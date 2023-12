https://sputniknews.lat/20231220/que-intereses-tiene-eeuu-en-el-indo-pacifico-1146758244.html

¿Qué intereses tiene EEUU en el Indo-Pacífico?

¿Qué intereses tiene EEUU en el Indo-Pacífico?

El futuro de la Ruta de la Franja y la Seda, y el intento de acercamiento entre los presidentes de China, Xi Jinping, y de EEUU, Joe Biden, marcaron parte de... 20.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-20T22:05+0000

2023-12-20T22:05+0000

2023-12-20T22:12+0000

telescopio

china

eeuu

política

seguridad

xi jinping

joe biden

ruta de la seda

iniciativa de la franja y la ruta (bri)

filipinas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/14/1146758610_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_39e332aac46b13d36f4bd2021ad7a114.jpg

¿Qué intereses tiene EEUU en el Indo Pacífico? ¿Qué intereses tiene EEUU en el Indo Pacífico?

El futuro del proyecto chino de la Ruta de la Franja y la Seda cobró gran interés este 2023 por sus objetivos en materia de desarrollo económico e infraestructuras, de cara al nuevo año que comienza.Las relaciones entre los países que la integran y el impacto a nivel global es cada vez más fuerte, lo cual genera rispideces con EEUU, potencia que intenta mantener su presencia en la zona del Indo-Pacífico.Otro hecho destacado este año fue la disputa entre Pekín y Filipinas, cerca del atolón Second Thomas Shoal, en el archipiélago de las islas Spratly. El caso se extiende hasta la actualidad y Washington también forma parte."EEUU tiene bases navales importantes en la zona, como Camilo Osias o Melchor de la Cruz, que no solo fortalecen la presencia y las tácticas navales de Washington. También hay proyectos en el marco de la Franja y la Ruta que podrían tener algún desvío de su punto original bajo este nuevo liderazgo en Filipinas", dijo a Telescopio la analista Tatiana Gelvez, licenciada en Política Internacional y presidenta en Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África.El atolón está ubicado a 200 kilómetros de la isla filipina Palawan. Es señalado por Manila como parte de la zona económica exclusiva del país. Por su parte, Pekín lo reclama propio por razones históricas.Otro de los hechos relevantes de 2023 fue la reunión entre el presidente de China, Xi Jinping, y de EEUU, Joe Biden, en San Francisco.El encuentro fue luego de meses de preparativos por parte de ambas potencias y en un contexto de creciente tensión por la situación en el archipiélago de Taiwán y por la competencia tecnológica y militar entre ambas naciones.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes a las 7 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica.

china

eeuu

filipinas

océano pacífico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, eeuu, política, seguridad, xi jinping, joe biden, ruta de la seda, iniciativa de la franja y la ruta (bri), filipinas, océano pacífico, аудио