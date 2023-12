https://sputniknews.lat/20231220/regimen-de-kiev-un-ladron-de-personas-que-envia-a-sus-soldados-a-mision-suicida-1146749571.html

Régimen de Kiev: un "ladrón de personas" que envía a sus soldados a una "misión suicida"

Según informa 'The New York Times', soldados ucranianos que participaron en los combates en la orilla oriental del río Dniéper, que se extienden ya por dos... 20.12.2023, Sputnik Mundo

Y mientras el Ejército de Ucrania enfrenta cada vez más muertes y un punto muerto en el campo de batalla, los reclutadores del ejército se han vuelto cada vez más agresivos en sus esfuerzos por reponer las filas, en algunos casos sacando a hombres de las calles y llevándolos a centros de reclutamiento utilizando intimidación e incluso fuerza física.En Oshijlibi, los reclutadores de Kitsman se hicieron conocidos como "ladrones de personas", dijeron los residentes locales. Ahora algunos se quejan de una táctica más nueva que, según dicen, ha adoptado el centro Kitsman: confiscar los pasaportes de los hombres después de sacarlos de las calles, asegurándose de que tengan que regresar para firmar sus documentos de reclutamiento.Entretanto, en medio de la falta de soldados en el frente, Kiev está elaborando un proyecto de ley destinado a modificar el proceso de reclutamiento, que podría incluir la movilización de mujeres. Al respecto, el jefe de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, Kiril Budánov, declaró en una entrevista publicada este domingo, que la eficacia de los ucranianos movilizados por la fuerza es prácticamente nula.En este escenario, Kiev está elaborando un proyecto de ley destinado a modificar el proceso de reclutamiento, que podría incluir la movilización de mujeres."Lo del Dniéper era obvio y no hace falta ser un experto militar en que no tiene ningún futuro. Si intentas abrir una cabeza de puente al otro lado del Dniéper para poder profundizar, necesitas tener reservas. Una primera línea te va a abrir esa cabeza de puente, pero luego, para poder ampliarla, tienes que ir utilizando reservas, una segunda línea, y reservas estratégicas. Como no tienen hombres —de ahí todos los problemas de reclutamiento que están teniendo y demás—, no tiene sentido. (…) Es llevar a la gente al matadero para nada", subraya Moragón.

