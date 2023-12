https://sputniknews.lat/20231220/sanciones-antirrusas-ese-meteorito-de-eeuu-que-extingue-a-empresas-occidentales-1146759503.html

La friolera de 103.000 millones de dólares. Es a lo que ascienden las pérdidas de las empresas occidentales que abandonaron el mercado ruso tras el inicio de... 20.12.2023, Sputnik Mundo

Los números no mientenDe acuerdo al medio estadounidense, en 2022 Rusia logró generar al menos 1.250 millones de dólares por someter a estas empresas que salían del país a impuestos más altos. En este sentido, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó al New York Times que "los que salen, pierden su posición. Y por supuesto, su propiedad se compra con un gran descuento y se asume por nuestras compañías, que lo hacen con placer". "En primer lugar, lo que observamos es guerra económica. Es decir, la OTAN está llevando adelante, junto con [el Foro de] Davos todo un despliegue de guerra económica y comercial contra Rusia, pero también contra China, contra India, tratando de desestabilizar, quebrar y someter", explica Walter Formento, director del Centro de Investigaciones en Política y Economía (CIEPE). Asimismo, el NYT constató que la mayoría de las compañías extranjeras permanecen en Rusia porque no quieren perder los miles de millones de dólares que han invertido en el país. "Lo que estos datos nos están dando cuenta, es que Rusia entiende desde mucho antes los objetivos de la OTAN y de Davos, y por lo tanto ha logrado construir las capacidades, la estructura, pero además construir un plan estratégico que le ha permitido bloquear el plano de guerra económico y comercial al cual la quería someter la OTAN, y particularmente los fondos financieros de inversión global que son quienes dominan y controlan Davos con BlackRock a la cabeza", detalla Formento. En este contexto, Nicolas Dupont-Aignan, miembro del Parlamento francés y líder del movimiento político de derecha Debout la France, posteó en la red social X (antes Twitter) que es necesario detener el conflicto en Ucrania antes de que Europa se convierta en un "desierto industrial y económico".

