AMLO sobre postura de México en relación a Gaza: "No tenemos ningún acuerdo vergonzoso con Israel"

El mandatario mexicano hizo hincapié en que no hay ningún tratado oculto sobre el tema, especialmente por los procesos que su Gobierno ha solicitado para extraditar al escritor y conferencista mexicano Andrés Roemer y al extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), Tomás Zerón, quienes se encuentran en esa nación y son solicitados en la nación latinoamericana por diversos delitos."¿Cómo vamos nosotros a establecer acuerdos cuando está de por medio la vida de las personas? Nunca lo haríamos ni porque tienen a Zerón y a otro mexicano [Roemer]. Estamos buscando que los envíen [a México]", mencionó.López Obrador reiteró que el posicionamiento del país que gobierna es que el "consideramos más adecuado, más correcto, para conseguir la paz".México ha mantenido lazos tanto con Israel como con Palestina desde hace décadas. Sin importar cuál sea el partido político gobernante, ha mostrado una postura neutral sobre las tensiones que se suscitan en esta región de Oriente Medio.Aunque estos vínculos se forjaron desde mediados del siglo XX, el Estado mexicano no reconoce a Palestina como una nación independiente.Desde el 7 de noviembre, un mes después de la escalada del conflicto entre Israel y Palestina, el presidente mexicano ha descartado romper vínculos con Israel. "Optamos por el apego a los principios constitucionales de solución pacífica en las controversias y esa es nuestra postura", aseveró en su conferencia de prensa matutina.En el mismo evento, criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que, dijo, no actuaron a tiempo para frenar los actos violentos en la región."Creo que la ONU se tardó porque, desde los primeros momentos, debió llamar a todos los países miembros (...). [Las Naciones Unidas] no dimensionaron lo que podía pasar y empezaron con las condenas, cuando se tenía que haber buscado el acuerdo desde el principio", puntualizó.

