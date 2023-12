https://sputniknews.lat/20231221/el-mar-rojo-se-convertira-en-el-cementerio-de-eeuu-y-sus-aliados-1146778175.html

"El mar Rojo se convertirá en el cementerio" de EEUU y sus aliados

En el mar Rojo no peligran los barcos de ningún país, salvo los que pertenecen a Israel, o que se dirigen a sus puertos, según el movimiento de los hutíes, al... 21.12.2023, Sputnik Mundo

'Sheriffs' y 'guardianes'Operación 'Guardián de la Prosperidad'. Es la que ha anunciado el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, a través de un comunicado publicado en la página web de la Casa Blanca, en su acostumbrado 'afán' de 'salvar al mundo'. "La reciente escalada de temerarios ataques hutíes originados en Yemen amenaza la libre circulación del comercio, pone en peligro a navegantes inocentes y viola el derecho internacional", reza el documento.El analista internacional Alberto García Watson advierte que estas acciones de EEUU y sus aliados pueden acarrear graves consecuencias para las economías occidentales. "Es Occidente el mayor consumidor del petróleo que proviene de esta región de Oriente Medio, de la península arábiga y son muchos los países que van a ver cómo los precios van a incrementarse de una forma brutal".Por su parte, los hutíes hicieron su propio descargo al declarar que no hay peligro para los barcos de ningún país, salvo para los que pertenecen a Israel o los que se dirigen a sus puertos, como respuesta a la "brutal agresión y el asedio a la Franja de Gaza" por parte de Tel Aviv.En un comunicado, el movimiento hutí puntualiza que "las Fuerzas Armadas de Yemen reiteran sus garantías a todos los barcos que se dirigen a todos los puertos del mundo, excepto a los puertos israelíes", y advierte que "continuará impidiendo que barcos de cualquier nacionalidad que se dirijan a puertos israelíes naveguen en los mares Arábigo y Rojo" hasta que no sea entregada ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.García Watson avisa que, con su anunciada operación, EEUU está atacando el síntoma y no la enfermedad. "Esto es una consecuencia de la política de genocidio que Israel implementa en la Franja de Gaza, y lo que pide el movimiento Ansarolá de los hutíes en Yemen, es que pare el genocidio, que pueda entrar la ayuda humanitaria [en Gaza], que la gente pueda alimentarse, pueda beber, pueda hacer uso de los centros médicos, y puedan tener un cese al fuego permanente. No es mucho pedir".La participación de Reino Unido, Baréin, Canadá, Francia, Italia, Noruega, los Países Bajos, Seychelles y España en las nuevas correrías de EEUU, a lo único que contribuirá es a la expansión del conflicto, según García Watson. "Vamos a ver a países y a embarcaciones cuyas banderas, si pertenecen a esta coalición, serán objetivos legítimos de los misiles hutíes. Tan claro como eso", remacha el analista.En este sentido, el ministro de Defensa del Gobierno de Salvación Nacional de Yemen, el general de división Mohamad Naser Al-Atafi, se dirigió a EEUU y sus aliados con una sentencia: "Tenemos instalaciones que pueden hundir sus flotas, barcos, submarinos y portaviones […] El mar Rojo se convertirá en su cementerio".

