Estadounidenses no quieren ver a Biden ni en pintura

Más de la mitad de los estadounidenses afirma que las políticas de su presidente, Joe Biden, les han perjudicado. En una misma proporción, los votantes... 21.12.2023, Sputnik Mundo

Biden el frustradoEl medio estadounidense abunda que "para Biden, el resultado de un reciente sondeo del Wall Street Journal ofrece una cruda explicación de por qué está disminuyendo el apoyo de quienes lo ayudaron a llegar al cargo".Entre los votantes en general, el 53% dijo que las decisiones de la actual gestión federal los han afectado, mientras el 23% consideró que sus políticas les ayudaron. Un 49% sostuvo que las políticas de Trump les ayudaron personalmente, mientras que sólo un 37% se consideró perjudicada.Mientras, un artículo de The Washington Post señala que "durante meses, el presidente y la primera dama, Jill Biden, le han estado diciendo a sus asesores y amigos que se sienten frustrados con el bajo índice de aprobación del presidente y las encuestas que lo sitúan por detrás del expresidente Donald Trump [...] y en las últimas semanas se han sentido frustrados porque no hay más avances".Aparte del bajo nivel de apoyo público, el inquilino de la Casa Blanca enfrenta otros problemas. Y es que los miembros de su partido que se presentan a elecciones están preocupados por que la imagen de Biden pueda perjudicar sus propias posibilidades electorales.Esta encuesta de The Wall Street Journal es un reflejo de la realidad, opina el analista internacional Nicola Hadwa. "Lo que está ocurriendo en EEUU no está desconexo de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y sobre todo que EEUU está perdiendo, y ha perdido, los mercados, ha perdido la presencia en áreas como Asia Central y occidental, tiene mucho desgaste bélico, tiene un aparato estatal que está dependiendo mucho del asunto militar".Según Hadwa, EEUU está "en una situación donde el Estado en sí ha disminuido mucho su presencia en el mundo, sobre todo en el aspecto comercial e industrial, lo que obviamente afecta al plano interno. El estadounidense de a pie se encuentra en una situación muy desfavorable con respecto a cinco o seis años atrás", algo que empeorará, según el expertol. "EEUU tiene 50 millones de pobres, y a la vez, un techo de deuda que lo tuvo que elevar, y por otro lado, una posibilidad real de que se tenga que reindustrializar, producto de la pérdida de mercados y de eficiencia", concluye.

