La corrupción en Ucrania dificulta la reconstrucción de su Ejército

21.12.2023

Las tropas de primera línea de Ucrania están envejeciendo: cada vez incorporan a más hombres de mayor edad, sin la energía suficiente para las batallas...

De acuerdo con un artículo de The Washington Post (WP), la fuerzas armadas de Ucrania no logran reclutar a los hombres más jóvenes gracias a "una combinación de corrupción, exenciones y cautela política" que impide que llevar al frente de batalla a los mejores o más idóneos.El diario estadounidense destaca que esa mezcla ha protegido a gran parte de la clase media urbana de Ucrania de tener que luchar en las frías y embarradas trincheras, mientras en la larga línea del frente una parte desproporcionada de los reclutas son hombres de mediana edad demasiado pobres para comprar su salida.Los soldados veteranos expresan su frustración por el hecho de que los nuevos reclutas a menudo ya han pasado su mejor momento físico.En el país europeo abundan las historias de hombres enfrentados en la calle y detenidos por oficiales de reclutamiento, como le sucedió a un ciudadano que un día iba a cortarse el pelo cuando lo presionaron para que se alistara en el Ejército ucraniano.Tres oficiales de reclutamiento abordaron a este hombre fornido y canoso de 47 años, conocido como Dubok por su indicativo militar, a la salida de la barbería de su pequeña ciudad natal, le ordenaron subir a un coche y lo retuvieron durante dos días en un cuarto oscuro del centro de reclutamiento local, hasta que se alistó.Esta situación ha llevado a importantes pérdidas y derrotas para las Fuerzas Armadas, que ya han sufrido significativas bajas humanas y de equipo militar. Las tropas ucranianas han perdido más de 125.000 efectivos en los seis meses de su contraofensiva, informó el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.El 20 de diciembre, la defensa antiaérea rusa derribó un helicóptero ucraniano Mi-24 en la república popular de Donetsk, comunicó el Ministerio de Defensa en su informe diario. Además, reportó que Ucrania perdió unos 725 militares entre muertos y heridos en las últimas 24 horas en la zona de la operación militar.De acuerdo con el último informe de la dependencia, eliminaron más de 16.500 unidades de vehículos militares especiales desde el lanzamiento de las acciones.Además, el Ejército de Rusia asestó golpes contra 127 zonas de acumulación de equipos y personal ucranianos, de igual forma derribó un helicóptero Mi-24. Asimismo, a lo largo del día fueron interceptadas 32 aeronaves no tripuladas y cinco proyectiles del sistema lanzamisiles múltiple Himars.En total, desde el inicio de la operación militar especial han sido destruidos: 553 aviones, 260 helicópteros, 9.899 vehículos aéreos no tripulados, 442 sistemas de misiles antiaéreos, 14.202 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.189 lanzacohetes múltiples, 7.416 piezas de artillería de campaña y morteros y 16.502 unidades de vehículos militares especiales.

