Masivo decreto de Milei desregula la economía argentina: "Busca seguir empobreciendo al pueblo"

Masivo decreto de Milei desregula la economía argentina: "Busca seguir empobreciendo al pueblo"

21.12.2023

2023-12-21T20:18+0000

2023-12-21T20:18+0000

2023-12-21T20:18+0000

Este 20 de diciembre, el presidente Javier Milei presentó junto a su equipo un decreto de necesidad y urgencia (DNU), con 300 artículos en los que, entre otras cosas, se modifican las relaciones laborales, se permiten privatizaciones, se deroga la ley de alquileres y se habilitan las sociedades anónimas en los clubes de fútbol."El DNU emitido es inconstitucional, ya que va en contra del espíritu de esa herramienta. Milei se apropia de facultades que le son propias al Congreso Nacional", dijo a Cara o Ceca Agustín Rossi, exjefe de Gabinete y compañero de fórmula de Sergio Massa en las últimas elecciones."Estas políticas están diseñadas fundamentalmente para seguir empobreciendo al pueblo argentino y, sobre todo, para generar mayor depreciación del poder adquisitivo del salario. Fíjense que, en términos laborales, se cambian las indemnizaciones, se aumenta el periodo de prueba, se quita la obligatoriedad de la filiación sindical, que si bien no es obligatoria, si uno no la rechaza efectivamente, se da por aceptada", detalló.Además, sostuvo que el presidente "debería estar hoy pensando en retirar este DNU y mandar cada una de las iniciativas por ley al Congreso, para que se debatan ahí" y que "la sociedad argentina vio su tentación autoritaria".Por su parte, la abogada constitucionalista Lorena González Tocci coincidió con que esta medida de Milei es inconstitucional: "Excepcionalmente, el presidente puede lanzar DNU, invocando la imposibilidad de seguir el trámite ordinario, pero quien dicta leyes es el Congreso. Él no define qué es urgente y los fundamentos que esgrime no cumplen con los requisitos constitucionales de los decretos".Lula cumple un año al mando de BrasilEl presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cumple un año de mandato, lapso en el que su país se posicionó como novena economía mundial."Los números son alentadores en materia de reducción del desempleo, crecimiento económico e inflación. Esto tiene que ver con un proceso de recuperación luego de la pandemia y hay una manera más global de Lula de pensar el país", dijo a Cara o Ceca Augusto Taglioni, periodista especializado en Brasil.

