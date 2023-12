https://sputniknews.lat/20231222/amlo-analiza-asistir-a-toma-de-protesta-de-bernardo-arevalo-como-presidente-de-guatemala-1146827416.html

AMLO analiza asistir a toma de protesta de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala

AMLO analiza asistir a toma de protesta de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que recibió la invitación para acudir a la toma de protesta del mandatario electo de Guatemala... 22.12.2023

"Agrdezco al presidente Alejandro Giammattei porque me envió la invitación formal, y eso lo entendí como que las cosas van mejorando [en esa nación], para que yo asista al acto de toma de posesión del nuevo [mandatario], Bernardo Arévalo, que es muy buen ciudadano y será un buen [jefe de Estado] para el pueblo hermano de Guatemala. Va a ser el día 14 de enero, estoy viendo porque sí me gustaría ir", comentó en conferencia de prensa desde Oaxaca, en el sur del país.Para López Obrador, acudir a ese evento representa un avance para la nación centroamericana, ya que, en su opinión, "a pesar de las diferencias, se pusieron de acuerdo. Optan por la reconciliación, hacen valer la democracia, la vía legal, pacífica, y se pone por delante al pueblo".El 14 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala pidió al Congreso de la República que garantice la toma de posesión de Arévalo, anulando así los intentos de la Fiscalía guatemalteca de impedir la asunción del político.La CC, máximo tribunal de Guatemala, adoptó esta decisión tras conceder un amparo solicitado por un grupo de abogados el 6 de octubre en contra de los intentos del Ministerio Público (MP) por buscar romper el orden constitucional del Guatemala, según lo denunciado.Fenómeno migratorioPara el presidente mexicano, la reconciliación política en Guatemala es relevante, ya que en los últimos tiempos, la migración irregular de guatemaltecos aumentó en la región. Sobre este tema, dio a conocer que en la llamada que sostuvo el 21 de diciembre con su homólogo estadounidense, Joe Biden, acordaron seguir trabajando para disminuir el flujo migratorio irregular, no solo en territorio guatemalteco, sino en toda Centroamérica y parte de Sudamérica.Para ello, López Obrador se reunirá el 27 de diciembre en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, con un equipo de funcionarios estadounidenses, conformado por la asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randal, y el secretario de Estado, Antony Blinken, y el de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas."De eso tratamos en la conversación con el presidente Biden. Es una relación de amistad y sí hay presiones de grupos que están en contra de los mexicanos y de los migrantes, sobre todo en esta temporada de elecciones, nada más que, cada vez, están perdiendo más fuerza", aseveró.Por otro lado, López Obrador agregó que, en la charla, se refrendó la búsqueda del diálogo entre EEUU con Cuba y Venezuela, lo que ha sido un tema relevante entre las naciones.

