El monstruo que devora a EEUU: su deuda aumentó 2,6 billones de dólares en un semestre

El monstruo que devora a EEUU: su deuda aumentó 2,6 billones de dólares en un semestre

A pasos agigantados. Así crece la deuda de EEUU, y su último gran salto ha significado 2,6 billones de dólares sólo en el último semestre.

La magia no existeFactores como recortes de impuestos, programas de estímulo, el aumento del gasto público y la disminución de los ingresos fiscales, han provocado este aumento. En este escenario, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró que EEUU no dispone de una "caja mágica" de la que seguir sacando ayuda para Ucrania ante la falta de una decisión del Congreso sobre fondos adicionales para esos fines.Para el analista internacional Manuel Monereo, el problema real es que las contradicciones internas y externas norteamericanas, se relacionan de una manera compleja, no directa e inmediata."Estamos en un momento muy delicado, porque, por un lado, el conflicto ucraniano y las acciones contra Rusia no han funcionado. Es más, podemos terminar pensando que las sanciones [económicas de Occidente] han sido una bendición para Rusia, y que han hecho que en Rusia las cosas vayan de una manera muy diferente a la etapa anterior. Y por otro lado, también sitúan la perspectiva de una Rusia cada vez más fuerte económica, política y militarmente, que no sólo ha superado las sanciones, sino que ha reorganizado de una manera excelente sus propias Fuerzas Armadas", reflexiona Monereo.

