Encuesta: el 53% de los canadienses considera que su economía ha empeorado con Trudeau

De acuerdo con la agencia, apenas un 24% afirma que está mejor actualmente que cuando inició la Administración Trudeau, mientras que el 21% considera que no ha habido ningún cambio.Además, entre los encuestados de 35 a 54 años hay más descontento: el 61% afirma que su situación es peor.Según Bloomberg, el repunte de la inflación y las subidas de los tipos de interés destinadas a disminuirla han exprimido a los canadienses fuertemente endeudados, que también afirmaron que el alto costo de la vida es la cuestión más importante que determinará su voto.Si hoy se celebraran elecciones, alrededor del 45% de los canadienses dijeron que el costo de la vida (como la vivienda, la comida y la energía) sería el asunto más importante que influiría en su decisión de voto.Según el medio, a pesar de que la inflación está cediendo, los canadienses han sufrido una de las erosiones más rápidas del poder adquisitivo en generaciones.De acuerdo con el banco central de ese país, la vivienda no había sido tan inasequible en desde principios de la década de 1980.Aunque no se esperan elecciones hasta 2025, el principal rival de Trudeau, el líder conservador Pierre Poilievre, ha lanzado anuncios de campaña en los que culpa al primer ministro del alto costo de vida "Después de ocho años, Justin Trudeau no vale lo que cuesta", repite a menudo Poilievre.La mayoría de los sondeos sitúan a los conservadores unos 10 puntos por delante, a pesar de la avalancha de anuncios de los liberales de Trudeau, entre ellos un fondo de 3.000 millones de dólares para que las ciudades construyan viviendas y cambios en la legislación sobre competencia destinados a reducir los precios de los comestibles. Mike Moffatt, director principal de políticas del Smart Prosperity Institute y exasesor económico de Trudeau entre 2013 y 2015, asegura que la inflación podría acabar con el gobierno canadiense actual. En ese sentido, recuerda para Bloomberg que el presidente estadounidense Jimmy Carter perdió su candidatura para un segundo mandato en 1980 por una aplastante mayoría cuando la Reserva Federal subió agresivamente los tipos de interés para controlar la inflación."Hay un descontento. La gente ve que los costos suben y suben y suben y no necesariamente ven que sus cheques de pago suben. Será algo muy difícil de manejar para el gobierno federal porque muchos de estos factores son de naturaleza global", reflexiona dio Moffatt.

