https://sputniknews.lat/20231223/nigeria-renueva-su-compromiso-con-la-opep-tras-salida-de-angola-1146844508.html

Nigeria renueva su compromiso con la OPEP tras salida de Angola

Nigeria renueva su compromiso con la OPEP tras salida de Angola

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Recursos Petroleros de Nigeria, Heineken Lokpobiri, confirmó el compromiso de su país con la OPEP. 23.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-23T03:55+0000

2023-12-23T03:55+0000

2023-12-23T03:55+0000

economía

nigeria

opep

angola

opep+

petróleo

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/06/1140269528_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_78ccc5c62a41fe2bb314ab207ea1be2d.jpg

"Me complace reafirmar el compromiso invariable de Nigeria con la OPEP, porque nos enfocamos en el panorama dinámico del sector energético mundial", indicó el titular en las redes sociales. El 21 de diciembre, la agencia ANGOP informó que el ministro de Petróleo de Angola, Diamantino Azevedo, había anunciado la retirada del país de la OPEP. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si la salida de Angola significaba también que dejaría de cumplir el recorte petrolero para estabilizar los mercados. Los expertos consultados por Sputnik sugirieron que al parecer Angola se retiraba también de esta alianza. En noviembre pasado, la OPEP informó en su sitio web que en la próxima reunión ministerial de la OPEP+, prevista para el 1 de junio de 2024 en Viena, la cuota de producción de petróleo de Angola se reduciría en 180.000 barriles diarios (b/d) en 2024 a partir del nivel aprobado en junio, hasta los 1,11 millones de b/d. Una fuente en una de las delegaciones de la OPEP+ dijo a Sputnik que Angola no estaba de acuerdo con la cuota que le fue propuesta. Aparte de Angola, la OPEP está integrada por Arabia Saudí, Argelia, Catar, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela. En 2016, la OPEP se alió con los productores independientes (Azerbaiyán, Baréin, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur) para recortar la producción mundial de petróleo con el objetivo de estabilizar los mercados.

https://sputniknews.lat/20231222/angola-se-retira-de-la-opep-tras-desacuerdo-sobre-la-reduccion-petrolera-1146808565.html

nigeria

angola

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nigeria, opep, angola, opep+, petróleo, 📈 mercados y finanzas