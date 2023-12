https://sputniknews.lat/20231224/el-estado-mexicano-de-tabasco-vive-una-noche-de-pesadilla-con-balaceras-incendios-y-motines---1146860429.html

Los incendios de vehículos y otros actos vandálicos tuvieron lugar en los municipios de Centro, donde se encuentra la capital estatal, Villahermosa, Huimanguillo, Teapa, Paraíso y Comalcalco, donde al menos 16 unidades fueron quemadas por presuntos integrantes de bandas delincuenciales, de acuerdo con un reporte del secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena.Un centro de servicio de Pemex fue también incendiado y, según las autoridades, se está buscando a los trabajadores que laboraban en el lugar y que fueron reportados como desaparecidos por sus propios compañeros.Entretanto, los intentos de motín tuvieron lugar en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset) de Villahermosa y en los penales de Comalcalco y de Huimanguillo.De acuerdo con el funcionario público, un interno del penal de Villahermosa murió en un ataque de otros internos, además de que otros tres presos resultaron heridos, mientras que en el penal de Huimanguillo otro prisionero perdió la vida también en una presunta riña en medio de sendos intentos de motín que fueron controlados hasta la madrugada de este sábado.Bermúdez Requena dijo en una entrevista con la radio local que los incidentes de violencia iniciaron alrededor de las 22 horas de este viernes cuando se suscitó una persecución entre hombres armados en el fraccionamiento Campestre, un barrio residencial de la capital estatal, donde él mismo tiene su residencia.El secretario explicó que sus propios guardias de seguridad hicieron detonaciones de armas de fuego contra los hombres armados que participaban en la persecución, pero descartó que se tratara de un ataque contra su persona.Según Bermúdez, los hombres armados estrellaron sus vehículos en las casas del fraccionamiento y huyeron a pie. Este incidente, dijo el secretario, detonó la quema de vehículos y otros actos vandálicos que se extendieron a cinco municipios del estado, lugar natal del presidente Andrés Manuel López Obrador.Conforme a la versión del secretario, los motines en los penales de Villahermosa, Huimanguillo y Comalcalco iniciaron cuando los presos se enteraron de que se trataba de un ataque contra su persona, aunque reiteró que no fue así. Dijo que las sublevaciones fueron controladas por equipos antimotines hasta la madrugada de este sábado.Por otra parte, decenas de personas fueron víctimas del pánico en los alrededores del centro de Villahermosa y una plaza comercial de esta ciudad este mismo sábado al escuchar detonaciones que, según el secretario, eran cohetes de protecnia y no balazos.El gobernador del estado, Carlos Merino, dijo en un comunicado que las autoridades reaccionaron con rapidez a los actos de violencia que se registraron la noche del viernes y que provocaron pánico y zozobra entre los tabasqueños en vísperas de la Navidad.Según Merino, las autoridades estatales en coordinación con las federales están investigando lo sucedido para dar con los responsables y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales.Bermúdez Requena dijo alrededor de 1.400 elementos de la policía estatal además de soldados del Ejército mexicanos, de la Guardia Nacional y de la Marina están desplegados en distintas partes de Tabasco y garantizó a los habitantes del estado que podrían pasar una Navidad en paz.Hasta la noche del sábado no se reportaron personas detenidas en relación con los sucesos.

