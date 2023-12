https://sputniknews.lat/20231224/operacion-de-washington-en-el-mar-rojo-olas-de-unidad-o-mareas-de-confusion-1146858420.html

Operación de Washington en el mar Rojo: ¿olas de unidad o mareas de confusión?

Los aliados de Estados Unidos se están distanciando de la incursión naval liderada por Washington en el mar Rojo en respuesta al bloqueo marítimo de Yemen a Israel.El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, anunció la coalición durante un viaje a Oriente Medio, afirmando que se habían unido a ella países como el Reino Unido, Bahréin, Canadá, Francia, Italia, los Países Bajos, Noruega, Seychelles y España.Posteriormente se añadieron a la lista Grecia y Australia, elevando el total a 20. Pero el jefe del Pentágono añadió que al menos ocho países más decidieron no revelar su participación.Francia expresó su apoyo a la garantía de la libertad de navegación en el mar Rojo, pero aclaró que sus buques permanecerían bajo mando francés y no especificó si se desplegarían fuerzas navales adicionales.Italia confirmó el envío de la fragata naval Virginio Fasan para proteger los intereses nacionales en el mar Rojo, haciendo hincapié en que formaba parte de las operaciones existentes y no de la Operación Guardián de la Prosperidad.España, por su parte, dijo que su participación estaba enmarcada en las misiones dirigidas por la OTAN u operaciones coordinadas por la Unión Europea (UE), y descartó una participación unilateral en la operación del mar Rojo.El Reino Unido asignó el destructor HMS Diamond a la operación en el marco de las Fuerzas Marítimas Combinadas (CMF) dirigidas por Estados Unidos, en tanto que Grecia confirmó el despliegue de una de sus fragatas navales en el mar Rojo.Otros aliados de la OTAN ni siquiera han enviado buques. La participación de Noruega se limita a 10 oficiales navales, destacados en el cuartel general de la CMF en Bahréin. Holanda envía dos oficiales del Estado Mayor y Dinamarca sólo uno.Las coaliciones navales existentes en la región incluyen la Operación Atalanta, que combate la piratería frente al Cuerno de África, y la Operación Agenor, centrada en garantizar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz. La CMF, dirigida por Estados Unidos, opera en el Mar Rojo a través de la Fuerza Combinada 153 (CTF 153).A raíz del conflicto palestino-israelí que estalló el 7 de octubre, el movimiento Ansarolá declaró que no permitiría el paso de barcos hacia y desde puertos israelíes a través del mar Rojo hasta que Tel Aviv ponga fin a su asedio y asalto a la Franja de Gaza y permita la entrada de ayuda humanitaria en el enclave.Yemen controla la orilla oriental del estrecho de Bab el-Mandeb, la entrada meridional al mar Rojo. El 19 de noviembre, sus fuerzas se apoderaron del buque de transporte de automóviles Galaxy Leader, de propiedad israelí y bandera extranjera, y han atacado a otros buques con aviones no tripulados y misiles.Ante la escalada de tensiones, las principales navieras, como Mediterranean Shipping Company, Maersk, Hapag-Lloyd y el gigante petrolero británico BP, han tomado medidas y están redirigiendo sus buques lejos del mar Rojo, poniendo en práctica esfuerzos coordinados para mitigar los riesgos planteados por el conflicto en curso y proteger los intereses marítimos en la región.

