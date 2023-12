https://sputniknews.lat/20231224/sindicatos-apoyan-manifestaciones-contra-decreto-de-milei-argentina-no-es-monarquia-1146879727.html

Sindicatos apoyan manifestaciones contra decreto de Milei: "Argentina no es monarquía"

La Central de Trabajadores de Argentina (CTA-T), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y otras centrales sindicales anunciaron que se sumarán a la manifestación convocada por la CGT para pedir que se declaren como inconstitucionales las nuevas medidas del presidente Milei.El jueves 21, se publicó en Boletín Oficial de Argentina, el DNU que, en 336 artículos, desregula -a través de derogaciones y reformas de más de 300 leyes- los principales sectores de la economía nacional en áreas como salud, alquileres, trabajo y alimentos.“Todas las centrales sindicales marchamos el miércoles a Tribunales y comenzamos un plan de acción para frenar este DNU inconstitucional”, afirmó Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina en una conferencia de prensa celebrada el viernes en la capital del país sudamericano.“La Argentina no es una monarquía y la unidad del campo popular es fundamental para enfrentar el revanchismo de los ricos que vienen por todo”, afirmó el dirigente obrero y diputado nacional.La CTA-T, la UTEP y la CTA-A (Central de Trabajadores de Argentina Autónoma) informaron que el 28 de diciembre realizarán un plenario conjunto para determinar nuevas medidas frente al DNU anunciado por el gobierno.Yasky destacó que también acompañan la iniciativa la Corriente Sindical, sectores del empresariado Pyme y cooperativistas.“Nosotros no estamos en una monarquía. El Congreso existe y el mandato de los diputados y senadores de las distintas fuerzas tiene tanta validez como el mandato del presidente. Ambos llegaron a través del voto popular y nadie tiene el derecho a patear la escalera. Una vez que llegaste arriba por el voto popular no podés patear la escalera. No podés gobernar por decreto. No podés amedrentar a los trabajadores y a las trabajadoras y mucho menos a los que dependen de un plan social con la amenaza de que se lo quitás si salen a protestar”, dijo el lider sindical.“Hoy vemos cómo están aumentando los precios de los alimentos, todos sabemos qué es lo que va a pasar dentro de un mes o dos meses en la Argentina. El propio gobierno lo reconoce así. Va a ser un infierno vivir en la Argentina para la gente que depende de una jubilación, de un salario"."Por supuesto los ricos están de fiesta y aplauden. Los ricos que son los que redactaron el DNU, porque fue redactado en una consultoría privada por un asesor de los grandes grupos económicos de este país”, agregó Yasky.“Por eso el pueblo está en la calle. Por eso los cacerolazos, por eso este plan de acción. Que no se asombren ni pregunten ¿cómo, a tan poco tiempo de asumir el presidente hay protestas? ¿Qué pensaban que podía haber? Si lo primero que hacen es un DNU que anula 300 leyes que son el compendio de los avances del movimiento social en la Argentina”.“No nos van a amedrentar con la represión. No nos van a amedrentar con las fuerzas de seguridad. Este pueblo sufrió dictaduras y salió adelante. La clase trabajadora argentina tiene 30000 desaparecidos y vamos a estar a la altura de lo que es el legado de quienes nos antecedieron en la lucha.La secretaria general adjunta de la UTEP, Dina Sánchez,dijo que las leyes que quiere sacar a través de un DNU Milei han sido leyes conquistadas por el pueblo, por la clase trabajadora luchando.“No es casualidad que cuando asume Milei el 10 de diciembre lo único que repetía después de cada frase era: La única alternativa es el ajuste. Y muchos y muchas estábamos atentas porque su campaña fue todo el tiempo el ajuste lo va a pagar la casta. Y la casta terminó siendo el pueblo, como lo veníamos diciendo quienes estamos al frente representando a distintos sectores de la clase trabajadora”, dijo Sánchez.En tanto, el secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, detalló que las medidas económicas anunciadas por el gobierno obligan a defender a los trabajadores con un plan de lucha que tratará de avanzar con los mayores niveles de unidad posibles y por ello han iniciado conversaciones con diputados y senadores y se extenderán con distintos bloques para reclamar que la Cámara de Diputados y de Senadores rechace el DNU.

