No obstante, desde la URSS no se registra ningún dato oficial de estos atentados terroristas a gran escala. En este contexto existen dos explicaciones probables: o bien las autoridades soviéticas decidieron silenciar la información sobre los atentados para no provocar el pánico y no reconocer el éxito de los saboteadores, o bien no hubo ningún sabotaje. Un agente desconocido compuso esta leyenda para mostrar a la CIA el alto nivel de las capacidades del UPA.