Primates muestran la habilidad de reconocer a sus amigos aunque lleven décadas separados

Primates muestran la habilidad de reconocer a sus amigos aunque lleven décadas separados

Un nuevo estudio realizado en chimpancés y bonobos revela su capacidad de recordar a sus compañeros con los que convivían en el pasado.

Una investigación sobre 26 chimpancés y bonobos cautivos dirigida por Laura S. Lewis, bióloga evolutiva de la Universidad de Harvard y estudiante de la Universidad de Stanford en el momento del estudio, revela que los simios pueden reconocer a familiares y amigos que no han visto en décadas.Los experimentos fueron realizados en varias instituciones de todo el mundo, como el Santuario de Kumamoto, el zoológico de Edimburgo (Escocia) y el zoológico de Planckendael (Bélgica).Una bonobo de 46 años del Santuario de Kumamoto (Japón) llamada Louise mostró signos de reconocer a dos parientes bonobos que no veía desde 1995, 26 años después.A cada chimpancé o bonobo que participaba en el estudio se le enseñó a usar un computador, que luego sirvió para mostrarle dos fotos, una al lado de la otra, mientras tomaba un jugo. Una de las fotos mostraba una cara desconocida para el observador, y la otra mostraba la cara de un viejo amigo, pariente o enemigo con el que el simio había convivido durante al menos un año en el pasado. Mientras miraban las fotos durante solamente tres segundos, una herramienta de seguimiento ocular observaba atentamente la atención visual del participante."Era una prueba muy sencilla: ¿Miran más a su compañero de grupo anterior o miran más al desconocido? Descubrimos que, sí, miran significativamente más tiempo las fotos de sus anteriores compañeros de grupo", explica Lewis.Al tratarse de nuestros parientes vivos más cercanos, no debería sorprendernos que chimpancés y bonobos se sientan atraídos por caras que han visto antes."Aunque se necesitan más datos para determinar si la memoria de los grandes simios dura más de 26 años. Estos resultados indican que, al menos para algunos grandes simios, la longevidad de la memoria social puede ser relativamente similar a la de los humanos, que comienza a declinar después de ~15 [años] pero puede persistir 48 años después de la separación", escriben los autores en su artículo.Según Lewis y sus colegas, los resultados de la investigación en simios muestran cómo las relaciones sociales forman las memorias de los humanos. Además, esto presupone que los simios son capaces de echar de menos a sus compañeros del pasado.

