AMLO lamenta la muerte del senador mexicano Armando Guadiana

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el fallecimiento del senador Armando Guadiana, quien murió este 26 de diciembre a los 77 años. 26.12.2023, Sputnik Mundo

"Lamento el fallecimiento de mi amigo Armando Guadiana. Lamentamos mucho su muerte. Le deseamos a sus familiares que vivan estos momentos con mucha resignación; les enviamos nuestro abrazo cariñoso. Les mandamos nuestro más sentido pésame a familiares, amigos de Armando, en Coahuila, en Durango, en Nuevo León, en todos lados", dijo en conferencia de prensa.El mandatario mexicano recordó al político como una persona con la que tenía diferencias, pero con quien siempre tuvo una gran amistad."Cuando venía la elección de Coahuila (estado al norte de México), tuvo comentarios contra Morena (el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional). En ese entonces, yo todavía participaba en mis tiempos libres en las decisiones del movimiento que soy parte. Me preguntaba que por qué no se le dejaba afuera en la encuesta y dije que no, a nadie hay que dejar afuera y ganó", expuso.Armando Guadiana Tijerina fue un político nacido el 2 de marzo de 1946 en Múzquiz, Coahuila. Era ingeniero civil y maestro en ciencias por el Tecnológico de Monterrey.Según datos del Senado de la República (cámara alta mexicana), también tuvo una amplia trayectoria como empresario en el sector minero, enfocándose en la comercialización del carbón en el norte del país latinoamericano.Desde 1971, Guadiana formaba parte de la esfera política mexicana; en esa época, fue director general de Catastro de Coahuila. De 1973 a 1976, fungió como diputado loca."En 2016 fue promotor de la ciudadanía nacional, programas y acciones de Morena en Coahuila y posteriormente compitió como candidato de este mismo partido a gobernador de Coahuila en las Elecciones estatales de 2017", expuso el Senado en su sitio web.Además, fue miembro de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C., consejero de la Cámara Minera de México y presidente del club de beisbol Saraperos de Saltillo.Los escándalos de GuadianaLa carrera de Armando Guadiana tuvo algunos escándalos. Por ejemplo, en 2021 su nombre apareció en la lista de los Papeles de Pandora.De acuerdo con los documentos expuestos, el empresario mexicano creó Hawaii Trust, un fideicomiso offshore que controlaba 50.000 acciones de Atlantic Industries International Limited, una firma de papel registrada en las Islas Vírgenes Británicas.Los 28 millones de pesos (alrededor de 165.000 dólares) que Guadiana dijo tener al abrir su fideicomiso offshore no fueron incluidos en su declaración patrimonial como legislador y aseguró que fue un error. "Me atonté en el asunto de la Declaranet", señaló en esa época.Ese mismo año, fue señalado en un reportaje de Quinto Elemento Lab por presuntamente haber sido beneficiado al no pagar sanciones impuestas a tres empresas por el Servicio de Administración Tributaria de México (SAT) por un monto de 2,6 millones de pesos (133.000 dólares), esto entre diciembre de 2019 y febrero de 2020. En ellas, fungía como socio y directivo.En conferencia de prensa desde el Senado de la República, el morenista rechazó la acusación y agregó que solo en dos de las tres compañías señaladas tiene "intereses personales" y sostuvo que, en todo caso, la condonación de multas está permitido por la ley."Aquí es un trámite normal que realizan los funcionarios de la empresa cuando se pagan los impuestos y los recargos correspondientes, te pueden condonar las multas por algún motivo, por retraso en el pago, por lo que quieran ustedes", argumentó.Uno de los últimos escándalos de Guadiana fue durante los comicios de este 2023. El empresario deseaba ser gobernador de Coahuila, pero el resultado favoreció al militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Manolo Jiménez.De acuerdo con medios locales, el político murió a causa de cáncer de próstata, enfermedad que padecía desde 2017.

