Las Fuerzas Armadas de Israel atacan Líbano tras el impacto de misiles en su territorio

Las Fuerzas Armadas de Israel atacan Líbano tras el impacto de misiles en su territorio

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) anunciaron este 26 de diciembre que hicieron ataques de represalia contra objetivos en territorio libanés, en respuesta...

"En las últimas horas se identificaron dos lanzamientos desde Líbano hacia Manara. En el transcurso del día, las FDI atacaron la fuente de los disparos y dos puestos de lanzamiento, así como áreas adicionales en Líbano", declaró en redes sociales la dependencia militar. Las FDI también informaron que este lunes 25 de diciembre un misil tierra-aire fue lanzado desde el Líbano hacia una aeronave israelí no tripulada, pero no alcanzó su objetivo.Estos acontecimientos aumentan las tensiones en la región, marcada por enfrentamientos anteriores, en particular el ataque con cohetes del movimiento palestino Hamás en octubre y las represalias posteriores de Israel, que han causado más de 20.000 personas asesinadas en la Franja de Gaza. En noviembre, la mediación de Catar dio lugar a una tregua temporal y al intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás. Sin embargo, el grupo armado sigue reteniendo a más de 100 rehenes en el enclave palestino, según Israel, y el alto al fuego se suspendió a principios de diciembre.

