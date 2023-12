https://sputniknews.lat/20231226/lider-de-la-duma-rusa-insta-a-las-autoridades-de-serbia-a-defender-la-voluntad-popular-1146904994.html

El líder de la Duma rusa insta a las autoridades de Serbia a defender la voluntad popular

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, exhortó a las autoridades de Serbia a defender la voluntad expresada... 26.12.2023, Sputnik Mundo

Para Volodin, no hay "nada nuevo" en las violentas protestas postelectorales en Belgrado. "Cada vez que Washington y Bruselas no consiguen colocar a sus títeres en el poder en otros Estados, se reedita un escenario bien conocido: desde EEUU y la Unión Europea se habla de violaciones electorales y el no reconocimiento de sus resultados, la situación se desestabiliza desde fuera, la gente es empujada a la calle y se orquestan intentonas golpistas. Nada nuevo", publicó Volodin en su cuenta de Telegram. El jefe de la Duma de Estado recordó que coalición liderada por el Partido Progresista Serbio (SNS), del presidente Aleksandar Vucic, ganó las elecciones parlamentarias anticipadas, y que los electores no apoyaron a los candidatos por los que apostaban Washington y Bruselas. Observadores de la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), según él, no registraron irregularidades en esos comicios. Partidarios del bloque opositor Serbia contra la Violencia, que logró el 23,4% en las urnas, llevan más de una semana protestando en las calles por un presunto fraude electoral cometido por la coalición oficialista que ganó con el 46,7% de los apoyos. El domingo, los manifestantes asaltaron el Ayuntamiento de Belgrado, causando destrozos en el edificio. La policía dispersó a la turba, pero ocho agentes fueron agredidos, entre ellos dos que están graves. Al menos 38 individuos fueron detenidos por su implicación en los disturbios.

