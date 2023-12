Arabia Saudita no tiene interés en participar en la nueva coalición encabezada por Estados Unidos para proteger el tráfico comercial en el Mar Rojo de los... 26.12.2023, Sputnik Mundo

Revelan que Arabia Saudita se opone a unirse a la alianza de EEUU contra los hutíes en el Mar Rojo

Arabia Saudita no tiene interés en participar en la nueva coalición encabezada por Estados Unidos para proteger el tráfico comercial en el Mar Rojo de los ataques de los hutíes, priorizando en su lugar la seguridad interna y el desarrollo económico, informó 'The New York Times', citando a funcionarios estadounidenses y saudíes.