"Hay menos valor, pero cada vez más peligro": mercenarios abandonan Ucrania sin recibir lo prometido

"La mayoría de los mercenarios extranjeros, miembros de la Legión Internacional [del Ejército de Ucrania], abandonaron sus posiciones antes de las vacaciones de Navidad y regresaron a sus países de procedencia (...). La razón es que muchos no recibieron sus salarios, y la explicación que les dieron de que Occidente no envía ayuda, claramente no la aceptan", escribe el medio.