El 26 de diciembre, el OIEA afirmó que Irán había vuelto a aumentar la producción de uranio enriquecido al 60% hasta unos 9 kilogramos al mes en las instalaciones nucleares de Fordow y Natanz, tras una breve pausa en junio de este año. Añadió que tales declaraciones del OIEA y de los países occidentales no son nuevas, y que ahora se pronuncian con el propósito de "desviar el foco de la opinión pública de la guerra en Gaza hacia Irán". Irán y seis mediadores internacionales (Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia y Alemania) firmaron en 2015 el convenio sobre la solución del problema nuclear iraní, al que llamaron Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), cuyo cumplimiento permitió levantar las sanciones económicas y financieras impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, EEUU y la Unión Europea a Irán. En mayo de 2018, EEUU abandonó el PAIC y restableció las sanciones contra Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares. Al mismo tiempo, los signatarios europeos anunciaron que aspiraban a conservar ese Plan. En mayo de 2019, un año después de la retirada de EEUU, Irán comenzó a recortar gradualmente el cumplimiento de sus compromisos nucleares. En 2021, las partes llegaron a un acuerdo en Viena sobre dos proyectos de convenio, que incluían las posiciones de Irán, pero el Departamento de Estado de EEUU evaluó como "modesto" el avance logrado e instó a Teherán a mostrar una actitud más "seria". Tras el regreso de las partes a sus capitales, a finales de marzo de 2022, las negociaciones se estancaron. La Cancillería de Irán culpó de eso a la Administración estadounidense. En diciembre de 2021, Irán autorizó por iniciativa propia al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reemplazar las cámaras de vigilancia en la planta nuclear de Karaj. Anteriormente, el OIEA no tenía acceso para montar cámaras o confirmar que no se ha reanudado la fabricación de elementos de centrifugadoras. Teherán declaró que presentaría los datos registrados por las cámaras en Karaj solo después del levantamiento de todas las sanciones estadounidenses.

