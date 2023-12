https://sputniknews.lat/20231227/la-cancelleria-rusa-sanciones-de-eeuu-contra-arctic-lng-2-dinamitan-la-seguridad-energetica-global-1146937404.html

Rusia acusa a EEUU de dinamitar la seguridad energética global con sanciones contra Arctic LNG 2

Rusia acusa a EEUU de dinamitar la seguridad energética global con sanciones contra Arctic LNG 2

MOSCÚ (Sputnik) — Las sanciones estadounidenses contra el proyecto internacional Arctic LNG 2 que prevé la producción de gas natural licuado (GNL) en el norte... 27.12.2023

Semejante actuación, agregó la portavoz, "no hace sino complicar la cadena de suministro y encarecer la energía para el usuario final". Arctic LNG 2 es un proyecto de licuefacción del gas natural procedente de los yacimientos situados en la península de Guidán, en el Ártico ruso. Sus participantes son la empresa rusa Novatek (60%), la francesa Total (10%), las chinas CNOOC y CNODC (10%, cada cual) y un consorcio japonés integrado por Mitsui y Jogmec (10%). El proyecto consta de tres líneas de licuefacción con capacidad total proyectada de 19,8 millones de toneladas al año. La primera etapa se hizo operativa en diciembre de 2023 y podría realizar las primeras entregas en el primer trimestre de 2024, según el vicepresidente del gobierno ruso Alexandr Nóvak. A principios de noviembre de 2023, el Departamento del Tesoro de EEUU incluyó el proyecto Arctic LNG 2 de Novatek en la lista de entidades sujetas a sanciones. El subsecretario de Estado para Recursos Energéticos, Geoffrey Pyatt, reconoció que el objetivo de EEUU es "acabar con este proyecto". Según algunos medios, Novatek declaró fuerza mayor para las próximas entregas del GNL a sus clientes, no obstante, la empresa rusa no ha comentado esas informaciones. Otros medios avanzaron que también declararon fuerza mayor la compañía francesa TotalEnergies, las chinas CNOOC y CNODC y las japonesas Mitsui y Jogmec. Según la base de datos Castellum.AI se activaron más de 16.000 sanciones individuales y sectoriales contra Rusia desde que lanzó una operación militar en la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Para el presidente ruso, Vladímir Putin, la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial.

