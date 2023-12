https://sputniknews.lat/20231227/la-union-de-periodistas-armenia-se-opone-a-la-suspension-de-la-emisora-sputnik-armenia-1146940470.html

La Unión de Periodistas armenia se opone a la suspensión de la emisora Sputnik Armenia

La Unión de Periodistas armenia se opone a la suspensión de la emisora Sputnik Armenia

EREVÁN (Sputnik) — La Unión de Periodistas de Armenia considera "desproporcionada" la decisión de la Comisión de Radio y Televisión del país de suspender la... 27.12.2023

En concreto, la nota señala que el procedimiento administrativo en relación con el programa del exdiputado armenio Armán Abovián es una "clara manifestación del doble rasero por parte de la comisión". La unión sostuvo que "pese a las llamadas a la violencia y la información falsa y no verificada sobre los opositores y otras personas" que transmiten los medios progubernamentales, nunca se planteó su suspensión, a diferencia de los programas en cuestión. En cuanto a la emisión radiofónica del actor ruso Tigran Keosaián, "la Comisión de Radio y Televisión consideró las declaraciones de Keosaián dirigidas al primer ministro armenio, Nikol Pashinián como un insulto al pueblo armenio", recuerda la nota. En opinión de los periodistas, ambos programas no contuvieron "llamadas a acciones no autorizadas ni datos falsos", sino "juicios de valor que se protegen ampliamente en términos de la libertad de prensa". El 20 de diciembre, la Comisión de Radio y Televisión armenia suspendió por 30 días la licencia de la empresa de radio Tospa, que actúa como repetidor de la emisora Sputnik Armenia, e inició dos procedimientos administrativos. Uno por un programa en el que el actor Keosaián, supuestamente, "hizo declaraciones irónicas que degradan el honor y la dignidad del país y del pueblo", sin tener el "derecho moral" a hacerlo como ciudadano extranjero. Y otro por el programa del exdiputado Abovián, quién hizo declaraciones "basadas en fuentes no verificadas y poco confiables", por lo que el regulador de medios multó a Tospa con 500.000 drams (unos 1.230 dólares al cambio actual).

armenia

