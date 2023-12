https://sputniknews.lat/20231227/milei-evalua-pagar-16000-millones-de-indemnizacion-por-ypf-con-una-tasa-kicillof-1146933391.html

Milei evalúa pagar $16.000 millones de indemnización por YPF con una "tasa Kicillof"

Milei evalúa pagar $16.000 millones de indemnización por YPF con una "tasa Kicillof"

El presidente argentino, Javier Milei, estudia emitir bonos perpetuos para pagar la indemnización derivada de la estatización de la empresa energética YPF en... 27.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-27T10:02+0000

2023-12-27T10:02+0000

2023-12-27T10:28+0000

américa latina

argentina

axel kicillof

javier milei

ypf

pleito

bonos

📈 mercados y finanzas

indemnización

fondo monetario internacional (fmi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/06/1137819547_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9e61733254f781d3682c4b49b771080.jpg

A juicio del mandatario, "la idea es que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof".El Ministerio de Economía del país suramericano no facilitó de inmediato detalles sobre la idea del mandatario argentina. Burford Capital tampoco respondió a una solicitud de comentarios, de acuerdo con Bloomberg.Tras años de litigio en Nueva York, un juez concedió a la multinacional Burford Capital 16.000 millones de dólares en una demanda contra Argentina en la que se alegaba que el país incumplió aspectos legales clave de la nacionalización de YPF. Así, los fondos de inversión argumentaron que, según los estatutos de YPF, el Estado argentino debió hacer una oferta por la totalidad de la empresa, y no solo por el 51% como fue el caso, y el tribunal les dio la razón.De conformidad con la decisión de la corte, Argentina debe pagar antes del 10 de enero o Burford tiene derecho a solicitar el embargo de activos argentinos.No es el único obstáculo financiero al que se enfrenta el país. Con las reservas del banco central, Buenos Aires debe empezar a abonar a los acreedores, que acordaron una reestructuración de bonos por valor de 65.000 millones de dólares en 2020, en enero que viene. Además, tiene que renegociar un acuerdo de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En palabras de Milei, el actual acuerdo con el FMI "se había colapsado" porque el gobierno anterior no cumplió los objetivos clave acordados con el Fondo, y añadió que su Administración, impulsada por la austeridad, estaba trabajando para reiniciar el programa.

https://sputniknews.lat/20231213/el-gobierno-argentino-anuncia-sus-primeras-medidas-economicas-para-evitar-una-catastrofe-1146516356.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, axel kicillof, javier milei, ypf, pleito, bonos, 📈 mercados y finanzas, indemnización, fondo monetario internacional (fmi), deuda