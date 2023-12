https://sputniknews.lat/20231227/starlink-llega-a-argentina-reventara-elon-musk-el-mercado-local-de-internet-1146924141.html

Starlink llega a Argentina: ¿reventará Elon Musk el mercado local de internet?

Starlink llega a Argentina: ¿reventará Elon Musk el mercado local de internet?

Con la ayuda de la desregulación impuesta por el presidente Javier Milei, la empresa de Elon Musk Starlink asegura que comenzará a operar en Argentina a... 27.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-27T03:33+0000

2023-12-27T03:33+0000

2023-12-27T03:33+0000

américa latina

argentina

javier milei

elon musk

telecom

claro

starlink

📈 mercados y finanzas

🏛️ compañías

internet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/02/03/1121153410_0:0:450:253_1920x0_80_0_0_80cac3c0927416f402b25924d9ddd49e.jpg

La empresa estadounidense Starlink, encabezada por el empresario Elon Musk, aprovecha la llegada del libertario Javier Milei al Gobierno argentino para concretar su aterrizaje en el país sudamericano, uno de los pocos mercados que le quedaba por explorar en Sudamérica.La firma, que utiliza una constelación de satélites de órbita baja para brindar servicios de conexión a internet a hogares, promete comenzar a operar en la nación sudamericana a partir del segundo cuatrimestre de 2024, aunque ya permite "reservar" el servicio con un depósito de nueve dólares.El proyecto de Musk llega a Argentina con la simpatía del presidente Milei, que mencionó específicamente a Starlink en la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que buscó promover la desregulación de varios sectores de la economía. De hecho, el mandatario explicitó que la norma liberalizaba el mercado de internet "para permitir la competencia de empresas extranjeras como Starlink".Si bien la firma norteamericana ya estaba habilitada para operar en Argentina desde 2021, cuando fue autorizada por el Ente Nacional de Comunicaciones, el decreto firmado por Milei consolida la desregulación del mercado de internet, quitándole posibles obstáculos administrativos al magnate.La inminente llegada del servicio abrió el debate sobre el efecto que podría tener en el mercado argentino de internet, dominado en la actualidad por la argentina Telecom y la multinacional mexicana Claro. Sin embargo, puede que el impacto no sea tan disruptivo como prevén algunos.Blanco recordó que, si bien se trata de una empresa con un gran crecimiento, Starlink aún es una compañía "joven" que comenzó a operar recién en marzo de 2020 y su servicio se mantiene en fase beta en la mayoría de sus mercados.El consultor destacó que, además de su capacidad para brindar conexión en zonas a las que los servicios tradicionales de internet no llegan, Starlink ha logrado brindar conexión a bajo costo fundamentalmente en América Latina.El experto explicó que en los mercados en los que ya opera, la marca de Musk "no reemplazó" a las empresas que prestan servicios de internet, sino que logró insertarse en nuevos nichos de mercado, como zonas geográficas con poca cobertura o servicios de internet que aún son de "mala calidad"."Tiene un foco residencial que atienda al consumidor final de manera directa y uno corporativo, en el que lo hace por intermedio de aliados, integrándose en la cadena de valor con operadores locales", explicó el analista.Además, la llegada de Starlink a Argentina también puede impactar en el mercado de la telefonía móvil, ya que otro de los servicios ofrecidos por la firma de Elon Musk es la cobertura satelital para teléfonos móviles en "zonas remotas". Según el experto, este servicio —conocido como direct to cell (directo al celular)— permitiría mantener el servicio de telefonía "en donde esté el usuario, sea en la Antártida o en un desierto".Este servicio también podría permitir que Starlink se asocie con las empresas que actualmente operan en Argentina, tal como acaba de suceder en Chile. En efecto, la telefónica chilena Entel anunció en diciembre un acuerdo con Starlink para asegurar la conectividad de sus usuarios en cualquier punto del país.Para Blanco, sí podría haber competencia entre Starlink y los actuales operadores en Argentina en otro campo específico: los planes sociales de internet para hogares más vulnerables. En noviembre de 2023 se conoció un contrato entre la empresa de Musk y el Gobierno de México para impulsar el programa Internet para Todos, con el que la presidencia de Andrés Manuel López Obrador busca asegurar internet gratuito en todo el territorio mexicano, con prioridad para zonas vulnerables.Blanco consideró que una licitación de este tipo en Argentina podría abrir "alguna rispidez" entre Starlink y las empresas ya instaladas, aunque también podrían darse acuerdos con operadores locales que tengan escala en el país y requieran aliarse con la compañía de Musk para cumplir sus compromisos de cobertura.

https://sputniknews.lat/20231117/si-no-es-con-tesla-es-con-starlink-que-hay-detras-del-interes-de-elon-musk-en-mexico-1145819446.html

https://sputniknews.lat/20231223/milei-podra-privatizar-el-futbol-argentino-los-clubes-tienen-un-enorme-valor-pero-no-precio-1146842711.html

argentina

chile

antártida

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

argentina, javier milei, elon musk, telecom, claro, starlink, 📈 mercados y finanzas, 🏛️ compañías, internet, chile, antártida, méxico