Biden, en la disyuntiva de su estrategia en Ucrania

El fracaso de la contraofensiva de Kiev a mediados de 2023 obliga a Occidente a cambiar su enfoque sobre el conflicto en Ucrania, indica el medio 'Politico'... 28.12.2023, Sputnik Mundo

En un momento en que la ayuda a Kiev "está en serio peligro", la Administración Biden, así como funcionarios europeos, están cambiando su enfoque sobre el conflicto ucraniano para fortalecer las posiciones de Ucrania ante posibles conversaciones de paz, afirma el medio estadounidense.Mientras, Washington, prosigue la publicación, insiste en que no hay ningún cambio en la política de su Administración, reiterando su apoyo a los objetivos ucranianos en el conflicto, paralelamente a estas declaraciones se producen acontecimientos muy diferentes. Según las fuentes familiarizadas del medio, los funcionarios estadounidenses y europeos ya debaten una nueva estrategia defensiva para Ucrania ante la "fracasada contraofensiva [del presidente ucraniano] Volodímir Zelenski" y el redespliegue de sus tropas hacia el Este del país. No obstante, el diario presta atención en que, de cara a las elecciones presidenciales en 2024, el mandatario de EEUU, Joe Biden, no puede admitir públicamente el fracaso de su estrategia exterior y anunciar cambios en el rumbo político internacional."Estas discusiones [sobre las conversaciones de paz] están comenzando, pero [la Administración] no puede dar marcha atrás públicamente debido al riesgo político", cita el artículo otra fuente al tanto del asunto.

