https://sputniknews.lat/20231228/cuba-busca-corregir-distorsiones-en-su-economia-con-nuevas-medidas-1146963887.html

Cuba busca corregir distorsiones en su economía con nuevas medidas

Cuba busca corregir distorsiones en su economía con nuevas medidas

LA HABANA (Sputnik) — Con las nuevas medidas económicas, que incluyen el incremento de precios del combustible, electricidad, y la eliminación de subsidios en... 28.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-28T07:45+0000

2023-12-28T07:45+0000

2023-12-28T07:45+0000

américa latina

cuba

📈 mercados y finanzas

reformas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/05/15/1112397461_0:0:1750:984_1920x0_80_0_0_93bac7077dad128bd1358bfd6fbaceb3.jpg

En una intervención televisiva, junto al ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, el vice primer ministro Gil recordó que el país enfrenta un escenario de economía de guerra, con las presiones impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU desde hace más de 60 años, que dificulta todas las gestiones dirigidas a conseguir el desempeño económico del país. El titular de Economía de la isla enfatizó la necesidad de buscar alternativas, diseñar medidas acordes con el modelo económico y social que permitan, con objetividad y realismo, salir adelante. Entre las distorsiones que han sido detectadas, el ministro Gil subrayó los precios subsidiados en la canasta básica familiar por no ser una distribución equitativa, por lo que garantizará el subsidio a las personas más vulnerables y no a los productos, como se hace hasta ahora. También mencionó distorsiones en la comercialización del combustible, que hasta el momento se venden a precios muy bajos, por lo que no cubre los costos para reaprovisionarse. En el caso de la energía eléctrica, Gil precisó que se hace necesario incentivar el ahorro con determinadas medidas, entre ellas elevar los costos del servicio a los consumidores que excedan los 500 Kilowatts hora/mes. Respecto al transporte público, explicó que las actuales tarifas no cubren los costos de las empresas estatales y es por ello que muchas empresas de transportación de pasajeros y de carga estatales están en pérdidas. Por otra parte, el vice primer ministro insistió que las medidas que comenzarán a aplicarse en 2024 no tienen un carácter neoliberal, y precisó que todas estas decisiones parten de un amplio proceso de consulta y análisis dentro de las instituciones gubernamentales, con la participación de académicos y con los análisis realizados sobre la opinión del pueblo.

https://sputniknews.lat/20231226/cuba-reafirma-su-interes-en-ampliar-la-cooperacion-con-la-union-economica-euroasiatica-1146904845.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

cuba, 📈 mercados y finanzas, reformas